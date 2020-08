'The Father', cu Anthony Hopkins, va fi proiectat în deschiderea festivalului internaţional de film independent Anonimul

Lungmetrajul „The Father”, cu Anthony Hopkins şi Olivia Colman în distribuţie, care a avut premiera mondială la Sundance 2020, va fi proiectat în deschiderea ediţiei de anul acesta a festivalului internaţional de film independent Anonimul, care va avea loc între 12 şi 16 august, la Sfântu Gheorghe (Delta Dunării), potrivit news.ro.

Debutul în lungmetraj de ficţiune al lui Florian Zeller este programat să fie lansat în cinematografe anul viitor.

Piesa de teatru din 2012, scrisă şi regizată apoi de Zeller, a fost lansată în Paris şi recompensată cu un premiu Molière pentru cea mai bună piesă. Mai târziu, ea a fost prezentată pe Broadway şi West End. După reprezentaţiile de la New York şi Londra, a fost premiată cu Tony şi Olivier pentru interpretarea masculină.

Romancier şi dramaturg, Florian Zeller a fost recompensat în 2004 cu Prix Interallié pentru romanul „The Fascination of Evil”. El a mai scris „The Mother” şi „The Son”, legate tematic de „The Father”, dar care nu reprezintă continuări.

„Cel mai bun film care vorbeşte despre bătrâneţe, de la «Amour» încoace, aruncă o privire clară, dar subtilă şi nuanţată, asupra unei boli devastatoare, demenţa, precum şi asupra impactului pe care îl are asupra celor din imediata apropiere a suferinzilor”, nota publicaţia de specialitate The Hollywood Reporter.

Zeller a mărturisit că este un film personal, inspirat de povestea bunicii lui, care l-a crescut şi care a fost diagnosticată cu demenţă pe când el avea 15 ani.

Pentru dezvoltarea scenariului filmului, Florian Zeller a colaborat cu Christopher Hampton (care a semnat şi „Dangerous Liaisons”), lucrând direct în limba engleză şi avându-l în minte încă de la bun început pe Anthony Hopkins pentru rolul principal.

„Eram conştient că nu aveam un vis uşor de realizat, pentru că sunt francez, este un film de debut, iar ca să ajungi să lucrezi cu Hopkins nu este atât de uşor. Dar până nu vine cineva să îţi spună «Nu, nu este posibil!», înseamnă că încă este posibil”.

Anthony Hopkins a citit scenariul, iar Florian Zeller a fost anunţat că actorul îşi doreşte o întâlnire cu el. „Hai să facem filmul în 4 luni!”, i-a spus Hopkins, care ulterior i-a propus lui Zeller să includă în film o arie din „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet, mărturisind că mereu a visat să facă un film care să conţină această bucată muzicală.

Anthony Hopkins a câştigat un premiu Oscar pentru rolul din „Tăcerea mieilor/ Silence of the Lambs” (1991) şi a mai fost de patru ori nominalizat, cel mai recent, pentru „Cei doi papi/ The Two Popes” (2019).

Olivia Colman a câştigat premiul Oscar pentru rolul din „The Favourite” şi poate fi văzută, între altele, în serialele „Fleabag” şi „The Crown”.

„The Father” va fi prezentat în premieră în România la Anonimul cu sprijinul InterComFilm.

Cea de-a 17-a ediţie a Anonimul se va desfăşura exclusiv în aer liber, cu maxim 400 de participanţi la fiecare proiecţie. Accesul la proiecţii este gratuit şi se va face doar în baza rezervărilor electronice (bilete cu valoare 0), pe eventbook.ro, începând cu 11 august.