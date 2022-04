The New York Times distruge argumentația Rusiei: dovada video că rușii au comis masacrul din Bucea/ Video

Jurnaliștii de la The New York Times au analizat imagini din satelit ale orașului ucrainean, Bucea, locul în care soldații ruși sunt acuzați că au comis un adevărat genocid.

La acuzațiile de genocid, Moscova a pretins faptul că rușii erau deja plecați din Bucea, în momentul în care civilii ucraineni au fost uciși în plină stradă.

Trupele rusești au părăsit orașul Bucea pe data de 30 martie. Imagini din satelit, de la jumătatea lunii martie, arată faptul că erau foarte multe cadavre pe străzi exact în perioada în care trupele rusești se aflau în oraș.

The New York Times studied satellite images of #Bucha and found out that some bodies had been lying in the streets for weeks, as far back as mid-March.



