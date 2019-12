The Rise of Skywalke, cea mai rece primire a unui film din seria Star Wars

”Star Wars: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker” are parte de mai proaste cronici de film pentru o peliculă din serie, o primire mai rece din partea criticilor având numai ”Star Wars -Amenințarea fantomei/ Star Wars: Episode I - The Phantom Menace”, arată Business Insider, potrivit Mediafax.

Filmul care are premiera vineri a primit deja primele cronici defavorabile. Filmul trebuia să ofere un deznodământ satisfăcător pentru seria în care devine acum al nouălea film, dar criticii se arată prea puțin impresionați.

O cotă de doar 58% avea filmul din partea criticilor joi dimineață pe platforma Rotten Tomatoes, singurul film din serie cu o medie mai slabă fiind ”Amenințarea fantomei”, care nu are decât 53%.

Regizorului J.J. Abrams i se reproșează mai mult lipsa de originalitate și faptul că idolatrizează perspectivele fanilor asupra poveștii. The Los Angeles Times l-a numit "un eșec al curajului de nivel epic” și ”o succesiune de întorsărturi ieftine de tip «A-haaa!".

”De frica de a nu jigni, iese ceva ce seamănă mai mult cu o poveste creată de fani, dacât opera unui grup de cineaști profesioniști”, arată revista Time.

Cei de la Hollywood Reporter remarcă faptul că poveștile paralele și multitudinea de aspecte pe care au ținut să le abordeze cineaști în ”Star Wars: The Rise of Skywalker” suprasolicită spectatorl și îl lasă în ceață din multe puncte de vedere.

Mulți cronicari găsesc și că orice comparație cu producția anterioară din serie, ”The Last Jedi” (2017), este în defavoarea peliculei lansate acum, ”Star Wars: The Rise of Skywalker”. Producția din 2017 a fost lăudată de critici și criticată de mulți dintre fanii obișnuiți care au considerat-o prea experimentală.

Sigur că noua peliculă are și fanii ei fără rezerve, încântați de importanța pe care o recapătă ideea de echilibru, temă centrală în filosofia ordinului Jedi. Așa că pentru cei de la Variety este vorba despre ”cea mai elegantă, cea mai bine definită din punct de vedere emoțional și cea mai satifăcătoare aventură «Star Wars, din anii '80 până acum.

Pentru cei de la Indiewire, filmul este, ”în același timp, spectaculor și lipsit de inspirație ”.

Specialiștii estimează că după primul weekend petrecut în cinematografele americane, filmul va putea să se laude cu 200-225 de milioane de dolari încasați, cifră care ar plasa producția printre filmele cu cele mai bune cifre de debut. Proprietarii de cinematografe au anunțat că "The Rise of Skywalker" este filmul care a avut cea mai lungă listă de persoane care au cerut să fie anunțate în momentul în care sunt scoase la vânzare biletele.

Filmul a fost proiectat în cinematografe din Franța, Germania și China, miercuri, înainte să fie prezentat în Statele Unite, unde premiera oficială este vineri.