Theodor Paleologu: Examenele de admitere ar trebui reintroduse cel puţin pentru universităţile care aspiră la un statut de excelenţă

Theodor Paleologu, candidat la alegerile prezidenţiale din partea PMP, a declarat că în cazul universităţilor care aspiră la un "statut de excelenţă" examenele de admitere ar trebui reintroduse, având în vedere că, la ora actuală, se constată "scăderea dramatică a nivelului universităţilor româneşti", relatează agerpres.

"Eu nu o să mă duc, precum alţi candidaţi, la deschiderea anului universitar doar cu scopul de a ataca pe ceilalţi, cum am văzut că s-a întâmplat la deschiderea anului şcolar. Eu vreau să subliniez câteva probleme grave din învăţământul superior. În primul rând, scăderea dramatică a nivelului universităţilor româneşti. Este ceva care ar trebui să ne preocupe foarte mult şi sunt cauze pentru asta, faptul că nu sunt selectaţi studenţii la intrarea în facultate, consider că ar trebui reintroduse examenele de admitere, cel puţin pentru universităţile care aspiră la un statut de excelenţă", a spus Theodor Paleologu, vineri, într-o conferinţă de presă.El a făcut referire la "industria plagiatelor" şi la nevoia de o cât mai are "integritate academică"."Sunt întregi instituţii de învăţământ care nu fac altceva decât să promoveze plagiatul, cum este Academia de Poliţie, o adevărată industrie de teze plagiate, 75% din câte am înţeles dintr-un raport al Corpului de control al Ministerului de Interne. Un alt aspect este închiderea universităţilor româneşti, care nu se deschid către competiţia internaţională. E nevoie de concursuri internaţionale şi de concursuri transparente pentru ocuparea posturilor în învăţământul românesc. Nu este acceptabil ca într-o ţară europeană în 2019 concursurile să fie în continuare de ochii lumii, să fie nişte concursuri simulacru. (...) Deci, aceste concursuri simulacru trebuie să înceteze pentru că decredibilizează total universitatea românească. Avem, aşadar, chestiuni care ţin de integritatea academică, integritatea trebuie pusă pe primul plan, e nevoie de meritocraţie în universităţi, de promovare prin concursuri reale, nu concursuri simulacru", a arătat Paleologu.De asemenea, a punctat el, în România "proliferează o figură dezastruoasă şi absolut toxică - şi anume rectorul politician"."Lista e lungă - Ecaterina Andronescu, Mihnea Costoiu, Sorin Cîmpeanu, Marilen Pirtea, Tudorel Toader, Gheorghe Popa de la Suceava, domnul Breaz de la Alba Iulia. Sunt rectori care, de fapt, sunt politicieni şi nu e de mirare că aceşti rectori politicieni au distrus învăţământul românesc. Clasa politică românească a antrenat învăţământul superior românesc în dezastrul pe care l-a creat. Această clasă politică a distrus ţara şi a distrus învăţământul. Distrugând învăţământul a distrus viitorul acestei ţări. Sunt foarte mulţi parlamentari care au câte o catedră în universităţile româneşti şi, credeţi-mă, nu au niciun fel de calificare pentru a preda, sunt pur şi simplu nişte impostori. Or, impostura trebuie denunţată. Este absolut consternant, de exemplu, că domnul Cumpănaşu s-a ocupat de etică în Ministerul Educaţiei, asta spune totul, cred, despre imensa bulă de impostură din învăţământul superior românesc", consideră Paleologu.Acesta a criticat şi faptul că în continuare bugetul alocat Educaţiei este mult sub procentul de 6%."Suntem la jumătate din cât ar trebui să dăm pentru Educaţie, în general, cercetarea suferă foarte mult pentru că bugetele nu sunt multianuale, e nevoie de bugete multianuale pentru cercetare (...). Deci, tabloul este foarte sumbru, extrem de sumbru, şi asta arată cât este de relevantă formula mea: respect, educaţie, performanţă. Cred că este formula cea mai potrivită pentru un program în viitorii ani. Educaţia este o chestiune centrală şi are, de fapt, legătură cu întregul nostru sistem politic şi social", a menţionat Paleologu.