Thera Trainer – `antrenorul` automat - a fost pus în funcțiune la Spitalul Sfântul Sava

Thera Trainer este un echipament medical de ultimă generație pentru recuperare medicală, pe care specialiștii în kinetoterapie îl numesc aparatul perfect. În spitalele din Occident este folosit în secțiile de terapie intensivă, acolo începând recuperarea medicală timpurie a pacienților, la puțin timp după o intervenție chirurgicală. Oricât de complexă ar fi operația, Thera Trainer lucrează pe muscultaura și sistemul nervos al pacientului, fără ca acesta să participe activ, deci fără să depună efort pentru a se recupera.

Fiind deosebit de versatil, aparatul Thera Trainer se poate monta la patul pacientului și poate fi folosit din aproape orice poziție a acestuia: întins, pe jumătate înclinat sau șezând. Cel mai des întâlnite afecțiuni în care se utilizează Thera Trainer sunt cele ortopedice și neurologice, dar nu se limitează doar la acestea.

”Echipamentul este folosit atât pentru membrele superioare, cât și pentru cele inferioare. Efectuează mobilizarea pasivă, pasivo-activă, activă și activă cu rezistență. Specialiștii kinetoterapeuți decid ce trepte folosesc, în funcție de starea pacientului, ei putând seta viteza și rezistența. Tot antranamentul se realizează în deplină siguranță pentru pacientul de recuperat, fără să-l suprasolicite, întrucât echipamentul este dotat cu senzori care percep spasmul și greutatea membrului”, spune Alina Ion, managerul Spitalului de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative Sfântul Sava, despre noul echipament adus în România.

Multe spitale și clinici își doresc pentru pacienții lor un astfel de ”antrenor automat”. La Spitalul de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative Sfântul Sava, el este deja pus în funcțiune, ajutând la recuperarea mai rapidă a celor care se internează aici.

Recuperarea medicală timpurie reduce riscul complicațiilor datorate internării în secția de terapie intensivă, activează metabolismul, stabilizează funcțiile pulmonare, ajută la întreținerea mobilității și forței membrelor, toate acestea fără a implica un efort fizic însemnat din partea pacientului.

Spitalul Sfântul Sava este un centru medical multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kineto și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical. Are 118 paturi avizate, ambulanțe de transport pacienți și, de curând, o ambulanță tip C, dotată cu echipamente și personal specializat pe intervenții de urgență și resuscitare. Deține una dintre cele mai mari capacități de fizioterapie din România. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde ridicate, asemănătoare unui hotel de 4*. Numărul atât de mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți care pot fi internați simultan explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

Specialiștii în recuperare medicală din acest centru medical folosesc mai multe echipamente de ultimă generație, care au efecte vizibile în scurt timp asupra pacienților, precum electroterapia cu curenți Trabert, galvanic și diadinamic, terapia cu ultrasunete, laserterapia, magnetoterapia, regeneratorul TECAR, electroterapie cu curenți stereodinamici, curenți de înaltă frecvență, electroterapie skanlab, termoterapie, terapie cu lumină Bioptron etc. Luna trecută, spitalul de recuperare medicală a fost dotat cu alte două tipuri de echipamente medicale inovative pentru recuperarea mersului, respectiv a funcțiilor mâinii, prin stimulare electrică funcțională (FES). Aceste sisteme sunt foarte ușor de purtat de către pacienți, având forma unor orteze, dar cu funcții de contractare a mușchilor prin impulsuri electrice. Nu au fire și nu incomodează pacienții.

Pe lângă recuperarea medicală specializată, cu cele mai bune rezultate dovedite, Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative asigură asistență medicală și monitorizare 24/7 bolnavilor oncologici sau cu alte afecțiuni grave, în faze terminale. Îngrijirile paliative se desfășoară în saloane cu 2 sau 3 paturi. De curând, a deschis și o secție cu 18 paturi pentru monitorizare permanentă a funcțiilor vitale ale pacienților, în regim de terapie intensivă.

