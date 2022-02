Thomas Tuchel, Chelsea, după meciul cu Lille: A fost un meci dificil, însă este o victorie meritată

Chelsea Londra, deţinătoarea trofeului, a obţinut o victorie "meritată" în faţa francezilor de la Lille, la capătul unui meci "dificil", disputat marţi seara la Londra, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, a afirmat antrenorul echipei engleze, Thomas Tuchel, la finalul jocului de pe Stamford Bridge, conform Agerpres.

"A fost un meci dificil, însă este o victorie meritată. Am fost excelenţi în primele zece minute, am avut ocazii şi am înscris primul gol, dar apoi am fost puţin prea pasivi, am jucat prea jos. Nu am fost însă niciun moment în pericol, ne-am apărat foarte bine la loviturile libere şi am rămas încrezători. Am reuşit încă o dată să nu luăm gol şi asta într-un mod foarte meritat. A trebuit să muncim din greu pentru a nu le oferi ocazii adversarilor", a spus tehnicianul german.Tuchel a recunoscut, totodată, că evoluţia elevilor săi "a avut suişuri şi coborâşuri" în faţa campioanei Franţei "Am avut unele momente foarte bune, alte momente slabe, erori neprovocate, pierderi evitabile de mingi, care uneori ne-au făcut să suferim", a subliniat el.Chelsea a deschis scorul în minutul 8 al partidei cu Lille, prin germanul Kai Havertz (8); iar apoi şi-a majorat avantajul în repriza secundă, prin americanul Christian Pulisic (63).Meciul retur este programat pe 16 martie, în Franţa.