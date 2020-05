Timișoara ar putea să nu fie Capitală Europeană a Culturii în 2021

Derularea programului Timişoara - Capitală Europeană a Culturii 2021 ar putea fi amânată din cauza pandemiei de Covid-19. Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să aibă în vedere consecinţele pandemiei asupra procesului de organizare a evenimentelor sub egida CEaC stabilite pentru anii următori, a spus secretarul de stat Mihai Firică.

Mihai Firică, secretar de stat în Ministerul Culturii, a reprezentat marţi instituţia la a doua dezbatere interministerială organizată în regim de videoconferinţă de Preşedinţia croată a Consiliului UE, sub denumirea „Cultura în (timp de) criză: guvernare responsabilă pentru soluţii durabile”.

Firică a adus în discuţie programul Capitale Europene ale Culturii, se arată într-un comunicat remis News.ro.

Statele membre UE trebuie să aibă în vedere consecinţele pandemiei asupra procesului de organizare a evenimentelor sub egida Capitale Europene ale Culturii stabilite pentru anii următori, a spus el, iar România se află acum în proces de derulare a programului cultural Timişoara - Capitală Europeană a Culturii.

Mesajul „Shine your light - Light up your city! (Luminează oraşul prin tine!)” induce ideea dimensiunii participative a culturii, iar în acest context pandemic o parte centrală a programului va fi pierdută, deoarece participarea, energia umană şi vibraţia oraşului nu pot fi transpuse în mediul digital/ virtual.

„Putem găzdui Capitala Europeană a Culturii într-un moment mai bun. Trebuie să oferim cetăţenilor Timişoarei şansa de a demonstra cât de mândri sunt de a organiza o capitală culturală europeană”, a susţinut secretarul de stat Mihai Firică.

Cu această ocazie, Ministerul Culturii din România a lansat celorlalte state membre o invitaţie la reflecţie, alături de Comisie, asupra posibilelor soluţii pentru oraşele afectate de probabila amânare a derulării programelor culturale.

„Contribuţia comună la elaborarea unei propuneri legislative, anunţate de Comisie, este esenţială, pentru ca aceasta să se bazeze pe soluţii agreate de părţile implicate, din toate statele membre UE vizate. Principala lecţie pe care am învăţat-o în această perioadă este faptul că importanţa culturii a devenit mult mai clară, marcându-ne identitar stilurile de viaţă şi convieţuirea. Cultura este inspiraţie şi aduce confort şi speranţă, şi va deţine un rol esenţial în revenirea şi reconstruirea societăţii noastre într-o nouă paradigmă. În mod paradoxal, criza provocată de coronavirus a adus, pentru prima dată în istoria recentă, cultura ca subiect principal la nivel central şi public. S-au făcut paşi importanţi pentru promovarea conceptului de cultură la nivelul mentalităţii generale”, a transmis Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii.

La videoconferinţă, Firică a mai spus că România este solidară cu eforturile făcute la nivel european de contracarare a efectelor pandemiei Covid-19 asupra întregului sector cultural. A fost adusă în discuţie următoarea generaţie de programe europene şi a fost propusă introducerea condiţiilor de concurenţă echitabilă (level playing field) şi în următorul program Europa Creativă, ca mijloc de promovare a creaţiilor de înaltă calitate şi pentru a asigura circulaţia transfrontalieră a acestora.

Referitor la Planul de redresare economică EU Recovery Plan, reprezentantul României a transmis un mesaj de sprijin pentru iniţiativa Comisiei de a include sectoarele culturale şi creative în acest plan, pentru a beneficia de măsuri clare de sprijin, printre domeniile de acţiune care au fost cel mai grav afectate de criză.

Ministrul Gheorghiu, a semnat Declaraţia privind rolul culturii în timpul crizei COVID-19, alături de alţi 25 de miniştri din Uniunea Europeană. În spiritul Declaraţiei, România consideră relevante iniţiativele de susţinere a sectorului cultural - creativ, inclusiv a celor din domeniul audiovizual şi mass-media, care vin în sprijinul întreprinderilor şi al persoanelor afectate de criză, protejând în egală măsură bunăstarea cetăţenilor europeni, prin facilitarea accesului acestora la conţinut cultural on-line.