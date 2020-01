Timothee Chalamet îl va interpreta pe Bob Dylan în filmul biografic „Going Electric”

Actorul Timothee Chalamet, cunoscut pentru rolurile din „Call Me By Your Name”, „A Rainy Day in New York” şi „Little Women”, negociază pentru a-l interpreta pe Bob Dylan în „Going Electric”, care va fi regizat de James Mangold, potrivit news.ro.

Filmul, produs de Fox Searchlight, urmăreşte ascensiunea muzicianului american, scrie Variety.

Mangold a regizat cel mai recent „Ford v Ferrari”, cu Matt Damon şi Christian Bale în distribuţie. El a regizat şi scris „Logan” (2017), care a devenit primul film cu supereroi nominalizat pentru scenariu la Oscar.

Chalamet a mai jucat în „The King”, drama istorică produsă de Netflix, şi va face parte din distribuţia filmului „Dune” (r. Denis Villeneuve), alături de Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa şi Javier Bardem.

Cel mai recent proiect de ficţiune care l-a avut în centru ca personaj pe Bob Dylan este „I’m Not There” (2007), în care muzicianul a fost interpretat de şase actori: Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger şi Ben Whishaw.