Ţinute purtate de Marilyn Monroe în unele dintre cele mai faimoase filme ale sale vor fi scoase la licitație

Ţinute purtate de Marilyn Monroe în unele dintre cele mai faimoase filme ale sale vor fi scoase la vânzare în luna noiembrie, în cadrul unei licitaţii dedicate vieţii şi carierei celebrei actriţe, cunoscută pentru filme ca "Gentlemen Prefer Blondes" sau "The Seven Year Itch", informează Press Association, potrivit Agerpres.

Licitaţia la care vor fi prezentate unele dintre rochiile care au făcut-o faimoasă pe Monroe pe marile ecrane va avea loc în Beverly Hills, în prima zi a evenimentului "Legendary Women Of Hollywood", organizat de Julien's Auctions.Printre ţinutele scoase la licitaţie figurează o faimoasă rochie lungă, de mătase roşie, cu paiete, purtată de vedetă la începutul comediei muzicale "Gentlemen Prefer Blondes" (1953), care alături de parura asortată, este estimată să se vândă pentru o sumă cuprinsă între 60.000 şi 73.000 de dolari.Fanii vor avea, de asemenea, şansa de a licita pentru o rochie purtată de Monroe în westernul "River Of No Return" din 1954, unde a jucat alături de Robert Mitchum.

Citește și: Primul festival dedicat lampioanelor pe apă se desfășoară în perioada 14 -15 septembrie, în Bucureşti



Rochia lungă de mătase galbenă, purtată în scena finală în care vedeta cântă şi tema filmului, a fost deţinută la un moment dat de actriţa Debbie Reynolds.



De asemenea, o rochie de cocktail din mătase neagră, lungă până la genunchi, aleasă de actriţă pentru o conferinţă de presă din 1958 pentru filmul "Some Like It Hot", are un preţ estimat la 19.000 - 39.000 de dolari.



În total, 115 articole vor fi scoase la vânzare în cadrul acestei licitaţii.



Licitaţia "Legendary Women Of Hollywood" va avea loc timp de două zile, începând din 1 noiembrie, la clădirea Standard Oil din Beverly Hills.