Titus Corlățean dezvăluie DETALII de CULISE despre discuția cu reprezentanții Comisiei de la Veneția

Discuţia cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia a fost una profesionistă, iar parlamentarii din coaliţia majoritară au explicat necesitatea modificărilor aduse celor trei legi ale Justiţiei, a declarat senatorul Titus Corlăţean (PSD), preşedintele delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), anunță Agerpres.

Citește și: Fostul ministru al Sănătăţii, ACUZE FĂRĂ PRECEDENT la adresa şefei DNA: Împiedică medicii să prescrie medicamente

"A fost o discuţie la care au participat cam toţi membrii delegaţiei parlamentare a României la Consiliul Europei, Putere şi Opoziţie, cu exprimarea poziţiilor pe care îmi imaginez că le cunoaşteţi. A fost o discuţie profesionistă în care, cel puţin noi, din partea coaliţiei majoritare, am explicat de ce sunt necesare aceste modificări ale celor trei legi ale Justiţiei care sunt fundamentate şi pe soluţiile Comisiei de la Veneţia în alte cazuri celebre, cazul Ungariei, Republicii Moldova, Macedonia, Letonia, şi care au fost judecate în marea lor majoritate drept constituţionale de Curtea Constituţională în două sau chiar trei atacuri de constituţionalitate. Acolo unde au apărut câteva probleme ele au fost refăcute de Parlament. Totodată, am subliniat faptul că dezbaterea a fost largă, transparentă, inclusiv cu CSM-ul, asociaţiile de magistraţi prezente. Şi, de altfel, majoritatea acestor amendamente au fost propuse de asociaţiile de magistraţi şi de CSM. Vom vedea care este evaluarea Comisiei de la Veneţia, dar, din ce am înţeles, nu se vor concentra pe toate aspectele din lume, ci doar pe câteva dintre chestiunile care, să spunem, au generat controverse", a spus Titus Corlăţean, la Parlament, la finalul întrevederii cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia.

El a adăugat că în cadrul întrevederii a subliniat faptul că deciziile CCR trebuie respectate de toată lumea.

"Am subliniat faptul că deciziile Curţii Constituţionale - şi ăsta e mai mult un mesaj de natură internă - trebuie respectate de toată lumea şi când ne plac şi când nu ne plac. Aşa cum s-a întâmplat în 2012, când au fost decizii ale CCR care, probabil, că nu au făcut fericită pe toată lumea, dar şi atunci, în 2012, într-un an politic complicat cu toţii au respectat aceste decizii", a afirmat Corlăţean.

Senatorul a precizat că reprezentanţii grupurilor politice prezente la discuţiile cu delegaţia Comisiei de la Veneţia au insistat asupra aspectelor pe care le-au considerat importante, "inclusiv asupra faimoasei Secţii speciale de la Parchetul General, care a fost declarată constituţională de CCR".

"Şi, apropo, principiul răspunderii magistraţilor în caz de abuz, inclusiv în domeniul penal, se regăseşte în multiple recomandări ale Comisiei de la Veneţia din foarte multe documente privind alte state. Deci, e valabil acest principiu şi în cazul României", a adăugat Corlăţean.

Fiind întrebat dacă în cadrul întâlnirii s-a discutat despre subiectul privind rolul preşedintelui în numirea şi revocarea procurorilor, el a precizat: "Înţeleg că domnul preşedinte Iohannis s-a plâns Comisiei de la Veneţia, din declaraţiile domniei sale publice în legătură cu acest subiect. (...) Noi, care suntem oameni care lucrăm cu dreptul şi nu pasiuni politice, nu am discutat aceste lucruri pentru că ele au fost clarificate de Curtea Constituţională de o manieră foarte clară şi o decizie a Curţii Constituţionale vă asigur că este respectată şi trebuie respectată şi în plan intern şi, cu siguranţă, este respectată de partenerii internaţionali care nu au cum să spună altceva decât spune o Curte Constituţională dintr-un stat democratic".

El a menţionat că despre modificările la Codurile penale reprezentanţii coaliţiei au făcut o clarificare urmare a solicitării unui parlamentar din Opoziţie.

"A fost o clarificare, un subiect ridicat de un reprezentant al Opoziţiei, am făcut clarificările respective, că, în ceea ce priveşte procesul de legiferare pe modificările la Codul penal şi Codul de procedură penală, acela este un proces separat de cele trei legi ale Justiţiei pe care le discutăm şi faptul că obiectivul principal al acestor modificări la Codul penal, Codul de procedură penală este legat de necesitatea punerii în practică a faimoaselor decizii ale CCR care au declarat zeci, poate două sute de articole din Cp, Cpp ca fiind neconstituţionale şi necesitatea de a implementa la fel de faimoasa Directivă privind prezumţia de nevinovăţie, dar nu face parte din subiectul discuţiei şi vizitei Comisiei de la Veneţia de astăzi", a mai declarat Corlăţean.