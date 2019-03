Tom Cruise i-a interzis lui Nicole Kidman să participe la nunta fiului lor adoptiv

Tom Cruise i-a interzis lui Nicole Kidman, fostă soție, să participe la nunta fiului lor adoptiv, alimentând astfel zvonurile potrivit cărora relația dintre actrița australiană și copiii înfiați împreună cu starul american a fost afectată de cultul scientologic, relatează dailymail.co.uk, potrivit Mediafax.

Decizia a fost a actorului american, iar fiul său, care este și el un adept al scientologiei, a respectat-o. Surse apropiate familiei susțin tânărul în vârstă de 24 ani, Connor Cruise, "îl admiră pe tatăl său atât de mult" încât nu îndrăznește niciodată să nu i se supună.

Fiul adoptiv al actorului american urmează să se căsătorească cu iubita sa de origine italiană, Silvia. Supranumită "prințesă a scientologiei", aceasta s-a mutat, împreună cu familia sa, din Italia în statul american Florida, unde se află unul dintre centrele cultului. Apropiații lui Tom Cruise susțin că acesta "își adoră" viitoarea noră și este fericit că fiul său se va căsători cu o adeptă a cultului scientologic.

Connor Cruise și sora sa adoptivă, Isabella, au fost înfiați de cei doi actori în anii 1990. După ce Tom Cruise și Nicole Kidman au divorțat, în 2001, cei doi copii au rămas în custodia tatălui lor, cunoscut pentru devotamentul față de cultul scientologic.

Surse apropiate actriței susțin că aceasta a dat vina pe biserica scientologică pentru destrămarea mariajului ei cu Cruise și deteriorarea relației cu cei doi copii. Ideea este susținută prin refuzul ei de a vorbi despre scientologie și despre familia sa, dar și prin absența la evenimente importante din viețile copiilor adoptați.

Lipsa unei relații apropiate dintre Nicole Kidman și cei doi copii adoptați este confirmată de faptul că aceasta a fost declarată inamică a cultului, după ce a divorțat de Tom Cruise. Devotamentul lui Cruise față de cult explică decizia de a o ține departe pe aceasta de cei doi copii ai lor.

Tom Cruise, pe numele complet Thomas Cruise Mapother IV, s-a născut în 1962 și și-a început cariera în cinema la 19 ani, când a jucat în pelicula "Endless Love", lansată în 1981. A ajuns cunoscut pentru rolurile interpretate în filme ca "Afaceri riscante/ Risky Business" (1983), "Rain Man" (1988), dar și pentru prestații din pelicule devenite clasice ca "Născut pe patru iulie/ Born on the Fourth of July" (1989), pentru care a primit Globul de Aur și prima nominalizare la Oscar. Cruise a primit, de-a lungul carierei sale, trei Globuri de Aur din șapte nominalizări.

Cultul scientologic, din care mai face parte și actorul John Travolta, este considerat o sectă în mai multe ţări europene, unde a făcut şi subiectul unor condamnări judiciare.

Cultul scientologic a fost fondat în Statele Unite ale Americii, în 1954, de scriitorul de literatură SF Lafayette Ron Hubbard (1911 - 1986), care a pretins că oamenii poartă în ei urme ale unei vechi civilizaţii extraterestre. Scientologia a obţinut avantaje fiscale rezervate cultelor religioase. De altfel, cultul are statut de întreprindere comercială. Biserica Scientologică are milioane de adepţi pe care preferă să-i recruteze din cercurile sociale influente, iar adepţii trebuie să doneze sume mari de bani pentru a urma cursurile scientologice.