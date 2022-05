'Tomb of Sand', cartea 'extrem de exuberantă şi incredibil de jucăuşă' a autoarei indiene Geetanjali Shree, câştigă premiul International Booker

''Tomb of Sand'', cartea ''extrem de exuberantă şi incredibil de jucăuşă'' a autoarei indiene Geetanjali Shree, tradusă în limba engleză de Daisy Rockwell, a câştigat joi premiul International Booker din acest an, devenind primul roman scris în hindi care reuşeşte această performanţă, informează vineri The Guardian şi BBC, citat de Agerpres.

Shree şi Rockwell au câştigat un premiu de 50.000 de lire sterline - împărţit în mod egal între autoare şi traducătoare."Tomb of Sand" este primul roman în hindi - dar şi primul scris într-o limbă aflată în circulaţie în India - recompensat cu premiul International Booker.Cartea relatează povestea unei femei de 80 de ani, care se cufundă într-o depresie profundă după moartea soţului său, apoi revine la suprafaţă, iar viaţa ei ia o nouă turnură. Ea călătoreşte în Pakistan unde se confruntă cu trauma nerezolvată a experienţelor trăite în adolescenţă în timpul împărţirii celor două ţări şi îşi reevaluează statutul de mamă, de fiică, de femeie şi de feministă.Frank Wynne, preşedintele juriului pentru premiul din acest an şi primul traducător care a deţinut această funcţie, a descris cartea drept "extraordinar de amuzantă şi de distractivă", dar şi "enorm de captivantă, de fermecătoare şi de amuzantă şi uşoară, în pofida diverselor subiecte pe care le abordează... o lectură care se pretează perfect la plajă pentru absolut toată lumea".

Geetanjali Shree, născută în 1957 în statul indian Uttar Pradesh, este autoarea a trei romane şi a mai multor colecţii de nuvele, "Tomb of Sand" fiind însă prima sa carte publicată în Marea Britanie.



În discursul de acceptare a premiului, citat de agenţia Press Trust of India, Shree a declarat că se simte bine ştiind că romanul său este prima carte în hindi care câştigă această distincţie.



"În spatele meu şi în această carte se află o tradiţie literară bogată şi înfloritoare în hindi şi în alte limbi din Asia de Sud. Literatura mondială va fi mai bogată pentru cunoaşterea unora dintre cei mai buni scriitori în aceste limbi", a spus ea.



Daisy Rockwell este artistă plastică, scriitoare şi traducătoare. Ea locuieşte în statul american Vermont şi a tradus o serie de opere literare din hindi şi urdu.



Wynne a declarat că traducerea lui Rockwell a fost "realizată uluitor, cu atât mai mult pentru că o mare parte din original depinde de jocul de cuvinte, de sunetele şi de cadenţa din hindi".



"Tomb of Sand" este publicată în Marea Britanie de o mică editură independentă, Tilted Axis Press. Premiul marchează prima dată când o carte a acestei edituri câştigă International Booker, dar şi prima dată când una dintre cărţile pe care le-a publicat este selectată pe lista lungă şi pe lista scurtă a prestigioasei distincţii literare. Tilted Axis Press a fost înfiinţată de traducătoarea Deborah Smith, care a câştigat premiul International Booker în 2016, alături de autoarea Han Kang, pentru romanul "The Vegetarian". Ea a folosit banii care au însoţit premiul pentru a fonda această editură.



În cadrul ceremoniei de decernare a premiului, organizată joi la Londra, Frank Wynne şi-a exprimat speranţa că reuşita romanului "Tomb of Sands" va încuraja mai multe traduceri literare din limbi non-europene.



Anul acesta, juriul a evaluat 135 de cărţi, după primirea unui număr record de propuneri.



Celelalte cărţi incluse pe lista scurtă a premiului au fost: "The Books of Jacob" de Olga Tokarczuk, tradusă din poloneză de Jennifer Croft (al căror roman "Flights" a fost desemnat câştigător al premiului International Booker în 2018), "Cursed Bunny" de Bora Chung, tradus de Anton Hur din coreeană, "A New Name: Septology VI-VII" de Jon Fosse, tradus de Damion Searls din norvegiană, "Heaven" de Mieka Kawakami, tradus de Sam Bett şi David Boyd din japoneză şi "Elena Knows" de Claudia Pineiro, tradus de Frances Riddle din spaniolă.



În 2021, premiul a fost câştigat de romanul ''At Night All Blood Is Black'', scris de autorul francez David Diop şi tradus de Anna Moschovakis.