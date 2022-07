Top zece cele mai populare criptoactive deținute pe eToro la nivel global și în România

Cardano se menține pe prima poziție în România, în timp ce Bitcoin revine pe primul loc pe platforma eToro la nivel global.

● Bitcoin a revenit în T2 pe primul loc în topul celor mai deținute criptoactive pe platforma eToro la nivel global, depășind Cardano pentru prima dată în 2022

● Shiba devine al șaselea cel mai deținut criptoactiv într-un an

● Decentraland (MANA) urcă 11 locuri, pe măsură ce metaversul captează interesul investitorilor

21 iulie 2022: Bitcoin și-a recâștigat titlul de cel mai deținut criptoactiv pe platforma eToro la nivel global, detronând pentru prima dată în 2022 token-ul Cardano. Între timp, investitorii români au continuat în al doilea trimestru al anului să prefere Cardano în detrimentul Bitcoin.

În pofida adversității pieței în 2022, numărul utilizatorilor eToro care dețin cel mai mare criptoactiv din lume a crescut cu 9% în al doilea trimestru, ceea ce sugerează că investitorii individuali rămân dedicați token-ului pe termen lung. Deținerile de Cardano au scăzut foarte puțin, cu mai puțin de un procent, lăsându-l pe locul al doilea în top 10 cele mai deținute criptoactive la nivel global.

În România, Cardano rămâne cel mai deținut criptoactiv, în timp ce numărul de utilizatori care dețin Bitcoin a crescut cu 11% față de sfârșitul primului trimestru din 2022, depășind Ether, care este pe locul al doilea în top.

O mișcare notabilă în lista globală a fost Decentraland (MANA), care a înregistrat un salt de pe locul 21 în topul celor mai deținute criptoactive în T2 2021 pe locul 10 în T2 2022. Decentraland este o platformă blockchain de realitate virtuală care își propune să permită utilizatorilor să achiziționeze, să construiască și să monetizeze aplicații în metavers.

Simon Peters, analist în domeniul criptoactivelor al eToro, a comentat: "Ambele sunt în creștere: "Nu se poate ascunde faptul că piața cripto a avut o perioadă dificilă în ultimul trimestru. Cu toate acestea, investitorii de pe platforma eToro dau dovadă de răbdare, păstrându-și în același timp încrederea în criptoactive cu cel mai mare patrimoniu și cea mai mare capitalizare de piață, cum ar fi bitcoin și ether. Ascensiunea Decentraland demonstrează, de asemenea, că investitorii încă mai văd valoarea pe termen lung a altor proiecte, mai orientate spre viitor, în special când vine vorba de metavers."

Cele mai deținute criptoactive pe eToro la nivel global la sfârșit T2 2022

Criptoactiv Poziție (sfârșit T2 2022) Poziție (sfârșit T2 2021)

Bitcoin 1 2

Cardano 2 1

Ether 3 3

XRP 4 4

Dogecoin 5 5

Shiba (in millions) 6 N/A

TRON 7 8

Stellar 8 9

IOTA 9 10

Decentraland 10 21

Sursă: Date eToro , 30 Iunie 2022

Cele mai deținute criptoactive pe eToro în România la sfârșit T2 2022

Criptoactive Poziție (sfârșit T2 2022) Poziție (sfârșit T2 2021)

Cardano 1 1

Bitcoin 2 3

Ethereum 3 2

XRP 4 4

Dogecoin 5 5

Shiba (in millions) 6 N/A

TRON 7 6

Solana 8 N/A

Decentraland 9 N/A

Stellar 10 7

Sursă: Date eToro , 30 Iunie 2022

Dacă ne uităm la criptoactivele care au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de deținători în al doilea trimestru, lista este dominată de proiecte mai noi, cum ar fi Hedera Hashgraph și Storj, precum și de noii intrați pe piață, cum ar fi Avalanche și ApeCoin. Platforma blockchain DeFi Fantom a înregistrat o creștere de 153% (285% în România) a pozițiilor deschise, iar Avalanche a crescut cu 87% (114% în România), în timp ce Gala a crescut cu 109% la nivel global, iar Theta a avut o creștere de 152% în România. Toate cele 10 poziții deschise cu cea mai rapidă creștere de pe platforma eToro au fost nou intrate în T1 2022 la nivel global.

La celălalt capăt al spectrului, printre cele mai mari scăderi la nivel global s-au numărat Chiliz, în scădere cu 4%, TRON, în scădere cu 3% și EOS, în scădere cu 3%. În general însă, investitorii sunt încă net favorabili față de piața cripto. Numărul de criptoactive care au înregistrat o creștere a pozițiilor deschise a fost de 34 față de 24 care au înregistrat o scădere.

Criptoactive pe eToro - cele mai mari creșteri la nivel global la sfârșit T2 2022

Criptoactive Creștere T2 vs T1 2022

Fantom 153%

Gala 109%

Avalanche 87%

Storj 79%

Theta 73%

ApeCoin 61%

Hedera Hashgraph 45%

Ankr 42%

0x 40%

dYdX 38%

Sursa: date eToro, 30 iunie 2022. Performanțele anterioare nu reprezintă o indicație a rezultatelor viitoare.

Criptoactive pe eToro - cele mai mari creșteri în România la sfârșit T2 2022

Criptoactive Creștere T2 vs T1 2022

Fantom 285.37%

Theta 152.38%

Avalanche 114.58%

Gala 103.87%

Storj 88.00%

Balancer 59.09%

Loopring 54.95%

ApeCoin 53.82%

dYdX 52.17%

Ankr 45.26%

Sursa: date eToro, 30 iunie 2022. Performanțele anterioare nu reprezintă o indicație a rezultatelor viitoare.

Peters a adăugat: "Evaluările cripto sunt cu siguranță scăzute și este imposibil de spus când se va termina această criză. Prețurile criptoactivelor au evoluat în pas cu cele ale acțiunilor, care au luat din ce în ce mai mult în considerare creșterile de dobanzi și o posibilă recesiune. Cu toate acestea, există încă investitori noi care cumpără o gamă largă de criptoactive și mulți alții care continuă să le păstreze, ceea ce indică faptul că piața are încă un viitor solid în ochii investitorilor individuali."

