Toto Wolff neagă că Mercedes ar dori să-şi vândă echipa de Formula 1

Directorul echipei de Formula 1 Mercedes, Toto Wolff, a negat informaţiile furnizate de Eddie Jordan, potrivit cărora compania Ineos ar urma să cumpere team-ul care domină de mai mulţi ani Marele Circ, informează autosport.com, potrivit news.ro.

"Ştiţi că oamenii construiesc o poveste din bucăţele. Avem o relaţie magnifică cu Ineos, lucrăm împreună la mai multe proiecte de înaltă tehnologie, America's Cup (n.r. - iahting) şi echipa de ciclism. Şi parteneriatul este foarte benefic. Avem aceleaşi ambiţii cu echipele noastre sportive. De aceea, Ineos este partenerul nostru. Dincolo de asta, totul este doar speculaţie. Daimler nu are nicio intenţie să renunţe la echipă, iar Ineos nu are niciun interes să cumpere pachetul majoritar de acţiuni al echipei şi să o numească astfel. Şi eu nu am niciun motiv să mă despart de pachetul meu de acţiuni. Deci o mulţime de lucruri care sunt fabricate. Viitorul echipei este absolut clar. Este Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Şi nimic nu va schimba asta", a declarat Wolff.

Citește și: Dorel Căprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante din județ, aspiră la fotoliul primăriei Arad - Lista completă a candidaților pentru arădeni

Eddie Jordan, fost investitor în F1, a declarat, sâmbătă, că miliardarul Jim Ratcliffe, proprietarul consorţiului Ineos, vrea să cumpere echipa de Formula 1 Mercedes, fiind dispus să achite suma de 700 de milioane de lire sterline (756 de milioane de euro).

"Numele Ineos figurează deja pe monoposturile Mercedes şi au un parteneriat tehnologic, deci aceasta este o ieşire plăcută pentru Mercedes. Echipa se va numi Ineos, dar va fi condusă în continuare de la fabrica din Brackley, iar Mercedes va păstra o cotă de 30 la sută. Nu va mai fi cunoscută sub numele de Mercedes, iar Toto Wolff, directorul echipei, nu va rămâne în acest post", a declarat Jordan.

Potrivit motorsport.com, o astfel de ieşire bruscă din Marele Circ pentru Mercedes este totuşi puţin probabilă, producătorul german de automobile fiind categoric în ultimele luni că este pe deplin angajat să rămână în F1 ca echipă pentru mulţi ani.

Cu toate acestea, ceea ce nu poate fi exclus este că Ineos şi-a intensificat implicarea la Mercedes prin cumpărarea unor acţiuni, la începutul acestui an, pentru a deveni sponsor major şi partener tehnic.

Mercedes mai trebuie să decidă ce se va întâmpla cu o proporţie de 10% din acţiuni, deţinută de Niki Lauda şi s-ar putea ca Ineos să intervină şi să le cumpere pentru a-şi consolida angajamentul. Mai mult, scria motorsport.com, nu este imposibil ca Mercedes (care deţine 60 la sută din echipă) sau Wolff (care deţine 30 la sută) să îşi vândă, de asemenea, o parte din portofoliul lor.

Ineos, în principal o companie chimică, este cea mai mare firmă privată din Marea Britanie, iar în 2018 a înregistrat un profit înainte de impozitare de două miliarde de lire sterline.

În 2021, Ineos va lansa un SUV 4x4, Grenadier, primul proiect de acest fel al englezilor.

Cu cel mai mare buget, aproximativ 20 de milioane de lire sterline pe an (aproape 22 de miloane de euro), Ineos are cea mai puternică echipă din ciclism.

Mercedes a revenit cu echipă în Formula 1 în 2010, când a cumpărat Brawn GP. Din 2014, Mercedes a câştigat toate titlurile mondiale, atât la constructori, cât şi la piloţi.