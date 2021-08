Tragedie în Rusia - un autobuz a explodat: 19 victime / VIDEO

Două persoane şi-au pierdut viaţa şi 17 au fost rănite în explozia unui autobuz de pasageri în oraşul Voronej din centrul Rusiei în noaptea de joi spre vineri, au anunţat autorităţile locale, conform EFE şi AFP.

Şoferul a declarat pentru postul Rossia-24 că la bord se aflau 35 de persoane. Explozia a avut loc în timp ce vehiculul se afla într-o staţie de autobuz din apropierea unui centru comercial. Deflagraţia a aruncat în aer acoperişul şi ferestrele, potrivit mai multor înregistrări video ale trecătorilor, care circulă pe reţelele de socializare şi preluate de presa rusă.

Moment of #explosion #BREAKING : Passenger bus explodes in central Russian city of Voronezh. One person died and 15 people. About 30 people were on the bus when the incident happened at a bus stop. #Russia #BusBlast #explodes #Россия #АВТОБУС #взрывается #blast pic.twitter.com/FbFj70dtMv

In western #Russia, an explosion on a bus has killed a woman and injured 17 others. Police say the blast occurred Thursday evening in the city of #Voronezh. The bus was at a stop near a shopping center. The driver told local media there had been 35 passengers aboard. pic.twitter.com/eNvxlM9nUE