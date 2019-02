Traian Băsescu, despre Cazul Mariana Rarinca: Au tăbărât Kovesi și Stanciu pe ea. A fost un comportament de stat mafiot

Fostul președinte Traian Băsescu a catalogat drept "comportament de stat mafiot" reacția Laurei Codruța Kovesi și Liviei Stanciu în cazul Rarinca, spunând că au fost mulți oameni ținuți în arest cu brutalitatea, Băsescu a vorbit și despre întâlnirile de la sediile SRI.

"Nu am niciun dubiu că au fost oameni listați să fie eliminați, nu am să îi pomenesc, pentru că nu am informația decât sporadic pe ici pe colo. Sunt și oameni care au fost vizați să fie îndepărtați. Eu nu văd o logică. Eu după ce s-a întâmplat cu doamna Rarinca, pe care nu o cunosc, dar am văzut că după ce a fost achitată așa a tăbărât Kovesi și Livia Stanciu pe ea, încât a fost condamnată. A fost un comportament de stat mafiot. Ce interes ai ca tu Kovesi să ceri recurs în anulare? Condamnați un om. Atunci m-a îngrozit ce au putut să facă cele două doamne', a declarat Traian Băsescu, la România Tv preluat de mediafax.

Citește și: Cum votează românii pe regiuni și în funcție de rural/urban. PSD conduce autoritar în Muntenia și Moldova. PNL adjudecă Ardealul/ INFOGRAFIE

"Au fost mulți oameni ținuți în arest cu brutalitatea, iar problema acum, mă uit la câți se bucură și practic mesajul lor este de a demola toată justiția. Dau o replică: Băsescu a aprobat codul penal. Codul Penal a stat într-o comisie în perioada lui Victor Ponta. Codurile, să nu creadă cineva că le-a lucrat Băsescu la Cotroceni. Nu, cei mai mari profesori universitari, au fost 10 milioane de euro de la Banca Mondială pentru ca acești mari profesori, avocați de renume, au fost bine plătiți să scrie acele Coduri", a mai spus fostul președinte.

Băsescu declară că nu a intervenit niciodată pentru un dosar penal și se întreabă când au început abuzurile.

"Ce vă pot garanta e că niciodată nu am cerut unui procuror sau judecător să facă sau să nu facă un dosar. Nici măcar pentru fratele meu nu am intervenit. Nu vreau să mă plâng. Nu vreau să vorbesc despre familia mea pe tema asta, pentru că nu cred că e cazul să mă plâng, dar vă spun altceva. Pe mine mă deranjează, nu aș spune că e un deranj neapărat, mă impresionează neplăcut cei care ar vrea să demoleze justiția și să ajunge unde? În 2004 unde se stabilea în Kiseleff și îi face dosar lui Băsescu, lui ăla sau lui ăla. Abuzurile s-au produs în general la DNA, nu la celelalte structuri de parchete, unde procurorii au lucrat în treaba lor, dar DNA s-a confirmat că a mers pe înscenări. Vin și spun. De când au început? În timpul lui Morar nu au fost astfel de înscenări",a afirmat Băsescu.

Fostul președinte a amintit și de celebra sufragerie a lui Gabriel Oprea și rapoturile dintre șefii instituțiilor de forță și președinte.

"Ah că este posibil ca unii să fi influențat într-un fel sau altul și dacă eu am dubii am legat de cumetriile astea, participările unde se întâlnea dl Ponta, Maior, Coldea. Am aflat după ce am încheiat mandatul. Cel care trebuia să mă informeze era acolo. Nu știu de ce trebuiau să se întâlnească așa des la K1, K2. La sufragerie nu aveau niciun buton pe care să apese. (...) Cred că atunci când Dan Andronic s-a dus acolo se știa cu certitudine sondajul PDL care includea și diaspora. Se știa că am câștigat alegerile în seara aceea. La ora 21.00 când s-au închis urnele, bătălia era să își convingă propriul partid să stea în secții".

Întrebat dacă ar fi sunat să se pună la dispoziția sa, Băsescu a răspuns: "Să fiți convinsă doamna. Ăsta e bugetarul. Bun era un gest de politețe. Dacă o întrebați pe doamna Kovesi va spune nu, nici la cramă nu mă duc, nici la tăiat porcul. În 2009 de ce să nu mă felicite? "