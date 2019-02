Traian Băsescu dezvăluie de ce nu a mai apărut la televizor în ultimele două luni: 'Tot nu am înțeles'

Traian Băsescu, un obișnuit al emisiunilor de televiziune, a refuzat orice invitație de la începutul lunii decembrie a lui 2018. Deși pe scena politică internă au avut loc evenimente importante, fostul președinte a evitat să mai apară.

Duminică seara, la România TV, Băsescu a dezvăluit de a ce a luat decizia de nu mai avea apariții frecvente.

”Mi-am propus să nu mai am nicio ieșire publică. Am zis să nu mai apar pentru că vreau să înțeleg ce se întâmplă în politică. Dar, tot nu am înțeles.”, a declarat Traian Băsescu.

