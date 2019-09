Traian Băsescu, în instanță: Colonelul Tudor m-a pus în dificultate. Am fost băgat în arest șapte zile

Fostul presedinte Traian Băsescu a declarat joi, in procesul de la Curtea de Apel Bucuresti, unde CNSAS il acuza că a colaborat cu Securitatea, ca a avut probleme cu colonelul Tudor care apare in notele scrise de fostul sef al statului cu pseudonimul 'Petrov'.

„În discuțiile cu acest Tudor am fost in dificultate. Ma întreba de lucruri petrecute cu un an doi înainte, evenimente proaspete, nu mă puteam scuza ca nu stiu pentru ca era recent. Ofițerul de contrainformatii știa ceva. Mai ales că noi nu ne-am ascuns. Cand am revenit intr-o vara cu Mircea ne-am angajat pe litoral. Nu ne-am ascuns pentru ca nu aveam interdictie la asa ceva. Criteriile erau asa. Eu aveam o greutate legată de un incident și un coleg. Ghinionul a făcut ca neraportarea mea despre niste colegi neajunsi in institut sa iasa la iveală după ce unul dintre cei ce nu au venit a cazut in cap pe undeva. Am fost băgat în arest șapte zile pentru neraportarea. În fața colonelului eram pentru a doua oară în fața faptei de a fi ascuns ceva. Am incercat sa ma protejeze si pe mine. Dacă acel colonel știa ceva ce stiam si eu si știa că eu stiu, aveam din nou probleme pentru ca minteam. Am spus tot ce a dorit să știe. Nu spuneam chestiuni foarte mărunte gen când ascult Phoenix. Dar imi doream nici sa nu am probleme din nou.

Afirmația lui Cornel Dimitriu părea hilară. Ca fugi cu o femeie bogata găsită în vreun port. În port găsești alte femei dar nu femei bogate. Nu am crezut vreodată că fuge spontan in vreun port. Părăsirea navei se pedepsea cu amendă penală sau până la doi ani de închisoare. Regimul democratic a amplificat aceste sancțiuni. După revoluție aceeași fapta era pedepsită cu până la trei ani”, a zis Băsescu.

