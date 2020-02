Trei artiști străini, pentru prima oară în România la Jazz in the Park

Trei artiști străini, prin care americanul Kamasi Washington, considerat ambasadorul cel mai marcant al jazzului secolului XXI și vocea de jazz a mișcării Black Lives Matter, vor concerta la ediția din acest an a festivalului Jazz in the Park de la Cluj-Napoca.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor festivalului Jazz in the Park transmis, miercuri, lineup-ul din acest an este unul matur și eclectic.

„După ce anul 2019 i-a adus recunoașterea internațională prin premiul Best Small Festival acordat de European Festival Awards, festivalul Jazz in the Park vine vara aceasta cu un lineup matur și eclectic, care îl are drept cap de afiș pe unul dintre cei mai reprezentativi muzicieni ai jazzului contemporan. Este vorba despre saxofonistul american Kamasi Washington, considerat ambasadorul cel mai marcant al jazzului secolului XXI și vocea de jazz a mișcării Black Lives Matter. Acesta și chitarista britanică Anna Calvi, care a compus coloana sonoră a sezonului 5 al serialului , dar și vocalista americană Cécile McLorin Salvant, câștigătoare a trei premii Grammy, vor cânta pentru prima oară în România pe scena principală a festivalului”, se arată în comunicat.

Citește și: BOMBĂ Rareș Bogdan își anunță CANDIDATURA la Primăria Capitalei: 'Aș putea lua și 40%'

De asemenea, Jazz in the Park 2020 îi va aduce în fața publicului pe Omar Sosa & JazzyBIT, prezenți cu un proiect special gândit pentru această a opta ediție a festivalului.

În cadrul festivalului vor mai concerta, printre alții Tatran, Bariș Demirel, Arcuș Trio, Bogdan Vaida, Teodor Pop – Solo Piano, The Mono Jacks și Implant pentru Refuz.

Toate concertele din cadrul festivalului sunt gratuite, publicul fiind încurajat să susțină festivalul și proiectele sale culturale prin Fondul Jazz in the Park.

Festivalul Jazz in the Park va avea loc în Parcul Central din Cluj-Napoca în perioada 25-28 iunie.