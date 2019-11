Trei parlamentari USR anunţă că apelează la justiţie pentru salvarea Parcului Natural Bucegi

Parlamentarii USR Allen Coliban, Mihai Goţiu şi Dumitru Lupescu anunţă marţi, într-un comunicat de presă al USR Cluj, că au început lupta în justiţie pentru salvarea zonei sălbatice de pe platoul Parcului Natural Bucegi, unde s-a semnalat demararea unor lucrări de construire de drumuri şi case de vacanţă potrivit Agerpres

"În acest sens, cei trei parlamentari USR au depus, ieri, plângeri prealabile către Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Dâmboviţa, Consiliul local (CL) şi Primăria Comunei Moroieni, prin care solicită revocarea deciziilor de mediu şi a deciziilor de încadrare care au stat la bază eliberării autorizaţiilor de construire pentru drum şi pentru casele de vacanţă, precum şi a autorizaţiilor de construire în sine", se precizează în comunicatul USR Cluj.Conform sursei citate, în motivarea plângerilor se arată că nu au fost îndeplinite numeroase obligaţii legale: lipsa evaluărilor de mediu, încălcarea interdicţiei de fragmentare a proiectelor, lipsa avizelor necesare de la Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Administraţia Parcului Natural Bucegi, Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, a studiului geotehnic şi a consultării reale a publicului."Aşa cum am anticipat, în momentul în care informaţiile despre începerea lucrărilor au iritat opinia publică şi am început documentarea acestui caz, autorizarea caselor de vacanţă pe platoul Parcului Natural Bucegi a ignorat prevederile legale privitoare la protecţia mediului. E un caz 'de manual' prin care se începe distrugerea unor zone importante ale unor arii naturale protejate, departe de ochii lumii - în cazul de faţă şi la figurat, şi la propriu, în vârful munţilor - iar apoi, distrugerile continuă sub pretextul că ceva ce e deja afectat de activitatea umană nu mai are valoare să fie protejat", a declarat Mihai Goţiu, membru în Comisia pentru Ape şi păduri din Senatul României, citat în comunicatul USR Cluj.Acesta spune că a fost la faţa locului, în Parcul Natural Bucegi, unde apreciază că situaţia este "revoltătoare", iar dacă proiectul nu este stopat, va fi afectat întregul platou şi, în final, întregul Parc Natural Bucegi."După prima casă de vacanţă vor urma altele, afacerea imobiliară a şi început deja, prin scoaterea la vânzare a unor loturi de teren în zonă, iar platoul se va umple de căsuţe, maşini, gunoaie şi alte aşa-zise beneficii ale civilizaţiei. Oamenii vor plăti pentru a se relaxa în natură, dar, la final, vor constata că în locul priveliştii şi aerului de munte la care visează vor avea parte de imagini cu tomberonul vecinului şi vor respira noxe de maşini. Trebuie să înţelegem, până nu e prea târziu, că protecţia mediului nu este un lux, că reprezintă, cu adevărat, un interes public major, iar distrugerea parcurilor naturale şi naţionale şi a altor arii protejate nu are nimic de a face cu dezvoltarea durabilă, ci doar cu profitul meschin al unor diferite persoane şi grupuri de interese din preajma unor decidenţi politici iresponsabili", a mai spus senatorul USR Mihai Goţiu.De asemenea, Allen Coliban, membru în Comisia pentru Mediu de la Senat, susţine că nici autorităţile locale, nici autorităţile de mediu, nu dovedesc o corectă înţelegere cu privire la valoarea patrimoniului natural şi la dezvoltarea unui turism sustenabil în zonă."Este grav, pentru că toate aceste distrugeri sunt consecinţă a presiunii constante din ultimii ani asupra ariilor protejate, venite din partea unei clase politice retrograde şi mânată de interese pecuniare, care dovedeşte o crasă incultură în privinţa protejării mediului şi a principiilor de dezvoltare durabilă. Reacţia societăţii civile şi presiunea publică sunt pârghiile pe care ne sprijinim în această luptă inegală, pe care o vom duce inclusiv în instanţele de judecată, pentru toate aspectele în care legea nu a fost respectată", a mai adăugat Allen Coliban.Deputatul USR de Dâmboviţa, Dumitru Lupescu, spune că pretextul dezvoltării este fals."Singurii care ar profita, ar fi proprietarii caselor de vacanţă, dar în detrimentul tuturor celorlalţi cetăţeni ai judeţului şi ai ţării, care nu vor mai avea acces la această zonă ori vor avea doar contra cost. Dreptul la mediu sănătos este prevăzut expres în Constituţie şi nu poate fi încălcat doar pentru că unii îşi doresc să facă bani de pe urma lui. Şi nu există dezvoltare durabilă atunci când distrugi cea mai importantă resursă a zonei", a explicat Dumitru Lupescu.Parlamentarii USR spun că au adresat întrebări agenţiilor guvernamentale şi autorităţilor locale pe această temă, iar în urma răspunsurilor primite au decis să apeleze la justiţie."La începutul acestei toamne, presa a semnalat începerea lucrărilor de construcţie la un drum pietruit şi a unei case de vacanţe pe platoul Parcului Natural Bucegi, într-una din zonele sălbatice ale acestuia. De asemenea, proprietarul proiectului anunţase deja scoaterea la vânzare a unor parcele de teren. Parlamentarii USR Allen Coliban, Mihai Goţiu, Dumitru Lupescu şi Cornel Zainea au participat, alături de alţi membri şi susţinători au USR şi PLUS, precum şi de alţi iubitori ai naturii la un protest la faţa locului, şi au adresat mai multe întrebări şi interpelări agenţiilor guvernamentale şi autorităţilor locale. În urma răspunsurilor primite, au luat decizia de a apela la justiţie pentru salvarea de la distrugere a Parcului Natural Bucegi", se mai arată în comunicatul USR Cluj.