Triatlon - Antoanela Manac şi Felix Duchampt sunt sportivii pe care ne bazăm la Tokyo

Preşedintele Federaţiei Române de Triatlon (FRTRI), Vlad Stoica, a declarat, pentru AGERPRES, că sportivii de top în 2019 sunt Antoanela Manac şi Felix Duchampt, de numele acestora fiind legată şi participarea în 2020 în premieră a triatlonului românesc la o ediţie a Jocurilor Olimpice.

"Anul acesta a fost unul extraordinar, atât din perspectiva rezultatelor obţinute de sportivi, cât şi prin prisma faptului că am reuşit să organizăm în ţară mai multe competiţii din calendarul internaţional. Cele mai notabile rezultate sunt cele ale Antoanelei Manac şi ale lui Felix Duchampt. Ei sunt sportivii noştri de top, care sunt în curs de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo la triatlon (n.r. - disciplină care cuprinde probe de alergare, ciclism şi înot). Din punct de vedere al punctajului acumulat sunt foarte aproape de calificare. De menţionat sunt rezultatele lui Felix şi Antoanela de la Cupa Mondială din Argentina, care au contat foarte mult în punctajul pe care îl au azi. Avem rezultate bune şi la Campionatul European de Winter Triathlon. Chiar dacă e o probă neolimpică, ne mândrim că avem vicecampioni atât la fete, cât şi la băieţi la triatlonul de iarnă (n.r. - disciplină care cuprinde probe de alergare, mountain bike şi schi fond). Competiţia am organizat-o anul acesta, în luna februarie, la Cheile Grădiştei şi a fost o premieră pentru federaţia noastră. Avem de asemenea o competiţie foarte, foarte importantă, şi anume Campionatul European multisport, care a fost la Târgu Mureş, în luna iunie unde am avut peste 1.600 de sportivi străini prezenţi. Am mai organizat de asemenea două cupe europene, una de seniori la Mamaia şi una de juniori la Tulcea. De aceea cred că anul acesta calendarul internaţional al nostru a fost poate cel mai bogat dintre toate federaţiile din România", a afirmat acesta.Vlad Stoica a subliniat faptul că anul 2019 a fost marcat de decesul preşedintelui FRTRI, Peter Klosz (49 de ani), de la sfârşitul lunii noiembrie. "Anul este marcat de tragedia pierderii preşedintelui Peter Klosz. Din punctul meu de vedere, al celui care a preluat ştafeta, Peter a însemnat enorm pentru triatlonul românesc. Moştenirea lui este imensă, iar saltul pe care sportul nostru l-a făcut într-un timp scurt cu ajutorul lui va fi greu de egalat. Noi ca rating în cadrul federaţiei internaţionale de triatlon eram acum trei ani la nivelul zero, iar acum suntem la nivelul 4 din 5. Iar în acest calcul se iau rezultatele sportivilor dintr-o ţară, cât şi competiţiile organizate. Moştenirea lui Peter constă şi în faptul că a adunat oameni în jurul lui, a fost o persoană care a unit oamenii indiferent de etnie, religie şi alte lucruri de genul acesta. Aceasta a fost cea mai mare calitate a lui, faptul că a reuşit să ne ţină uniţi. Personal am pierdut un prieten foarte bun şi nici acum nu mi-am revenit", a spus Stoica.Noul preşedinte susţine că Federaţia Română de Triatlon, nefiind una de tradiţie, nu poate avea pretenţia unei finanţări foarte mari de la bugetul MTS. "Noi fiind o federaţie tânără nu beneficiem de bugete prea mari. Bugetul nostru pe 2019 a fost de până în 100.000 de euro, în schimb ne-a ajutat foarte mult colaborarea cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, care ne-a susţinut cheltuielile privind calificările pentru cei doi sportivi ai noştri la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Alături de COSR avem credinţa că vom face în curând şi un centru olimpic pentru copii şi juniori la Cluj. Oricum, legat de finanţarea de la MTS, noi înţelegem situaţia, suntem o federaţie nouă, mai întâi trebuie să dovedim că merităm mai mult. Noi suntem obişnuiţi să facem multă treabă cu bani foarte puţini. În plus, suntem una dintre federaţiile care atrag mulţi sponsori şi parteneri. Însă, într-adevăr, fără o susţinere din partea MTS este greu să ne atingem obiectivele. E un sport costisitor, aşa că am speranţa că ministerul ne va aproba bugetul solicitat pentru 2020, iar dacă se va întâmpla asta atunci avem şanse foarte mari să urcăm la următorul nivel de performanţă în triatlonul mondial. Pentru că având finanţare vom putea înfiinţa mai multe şcoli de triatlon şi nu vom mai fi nevoiţi să luăm sportivi de la înot sau ciclism şi să îi reciclăm, ca să spun aşa", a precizat Stoica."Acest sport e foarte tânăr, e practic în pruncie în România, dar cu toate acestea ne dă satisfacţii foarte mari, poate chiar mai mari decât alte discipline cu tradiţie la noi. Impactul este foarte mare, avem aproximativ 4.000 de sportivi participanţi din care circa 2.000 sunt legitimaţi. Triatlonul este însă şi un sport foarte plăcut de amatori pentru că îmbină trei sporturi, alergarea, înotul şi ciclismul. E un sport practicat de oamenii din clasa socială medie şi înaltă. Aş putea spune că e noul golf din perspectiva multor executivi de multinaţionale. Deocamdată nu avem o bază de selecţie foarte mare, dar e suficient de bună încât să avem sportivi cu perspective pentru următoarele cicluri olimpice. Iar eu cred că nu suntem departe să descoperim un sportiv care să aibă şanse reale la o medalie la Jocurile Olimpice. E adevărat, nu la Tokyo şi probabil nici la Paris, dar am încredere că la următoarea ediţie, cea de la Los Angeles, vom avea şi noi o medalie", a explicat el.Antoanela Manac şi Felix Duchampt, sportiv francez aflat în curs de naturalizare, reprezintă speranţele triatlonul românesc la Jocurile Olimpice de la Tokyo."Cel mai important obiectiv al anului următor pentru noi este participarea cu doi sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ar fi o premieră pentru triatlonul românesc. E posibil să mergem la Tokyo cu nişte sporturi la care nu prea se aştepta nimeni, mă refer la triatlon, la baschetul 3x3, la karate, la tir cu arcul şi chiar şi fotbalul... Aşa cum discutam zilele trecute cu preşedintele Mihai Covaliu, cred că aşii din mânecă la Tokyo vor fi în sporturi în care România nu are tradiţie. Noi avem două criterii de calificare la Jocurile Olimpice. La triatlon calificarea este foarte dură, pentru că numărul de locuri este foarte mic, sunt doar 55 de locuri la Jocurile Olimpice. Asta în condiţiile în care Statele Unite au aproape de 800.000 de sportivi legitimaţi, Germania are 400.000, la fel ca şi Marea Britanie. Deci la Jocurile Olimpice ajunge elita elitelor, ca să spun aşa. Dar pentru a stimula şi alte federaţii, ITU (n.r. - Federaţia Internaţională de Triatlon) a instituit un criteriu care se numeşte 'new flag', prin care se permite participarea unor sportivi care vin din ţări care nu au mai fost prezente la Jocurile Olimpice la triatlon. Iar din acest grup de ţări facem parte şi noi. Iar în momentul de faţă, din punct de vedere al acestui criteriu, Felix Duchampt este ca şi calificat la Tokyo, iar Antoanela Manac are şanse foarte, foarte mari şi ea. Mai are câteva puncte care se pot obţine uşor în competiţiile rămase până la Jocurile Olimpice. Însă Felix Duchampt am vrea să se califice pe puncte, nu prin criteriul 'new flag', pentru că are şanse mari. Acum se află în clasamentul ITU pe locul 50 şi mai are competiţii importante în faţă pe care poate chiar să le câştige, mă refer la Cupe Mondiale şi Cupe Continentale. Deci ar putea urca în clasamente până pe locul 25-30, acolo unde calificarea este asigurată de criteriul pe puncte", a afirmat oficialul FRTRI."Nu punem presiunea ocupării unui loc la Jocurile Olimpice până nu rezolvăm totul cu calificarea. După aceea putem să evaluăm împreună cu antrenorii lui Felix şi Antoanela şi să vedem ce se poate obţine la Tokyo. Vom face teste, analize privind viteza de refacere şi în funcţie de aceste lucruri ne putem seta nişte obiective. Acum însă, din ce ştiu eu, Felix poate într-o zi foarte bună şi cu un pic de noroc să prindă un top 20 la Tokyo. Dar totul variază la triatlon. E un sport în care în proba de bicicletă se merge în pluton şi acolo se poate întâmpla orice, de la accidente până la abordarea unei tactici greşite. Dar ca performanţă, eu zic că Felix poate intra în top 20 într-o zi foarte bună. Asta la Tokyo. Pentru că la Jocurile Olimpice de la Paris eu cred că el are calităţile şi voinţa de a încheia în primii 5. Atunci va fi matur din punct de vedere sportiv. Depinde şi de cât vom investi în el, pentru că triatlonul este un sport foarte scump în care aceste detalii fac diferenţa. Să dau exemplul sportivilor din Franţa, cei mai buni trei ai lor care au şanse la medalia de aur la Tokyo. Francezii investesc undeva la 180.000 de euro într-un sportiv într-un ciclu olimpic, în medie vorbesc. La noi nu ştiu dacă ajungem la 20.000 de euro, cu tot cu cheltuielile de deplasări la competiţii", a adăugat el.Anul viitor, FRTRI va miza în continuare pe triatlonul de iarnă, disciplină care ar putea deveni sport olimpic în viitor. "În 2020 foarte important pentru federaţia noastră este Campionatul European de Winter Triathlon, unde noi avem aşteptări la cel puţin două medalii, una chiar de aur. Competiţia va avea la Cheile Grădiştei la sfârşitul lunii februarie. Vrem să păstrăm tradiţia în această disciplină. Iar ca să mă explic de ce tot insistăm noi cu triatlonul de iarnă, cu aceste competiţii pe care le organizăm... pentru că avem credinţa că în scurt timp winter triathlon va deveni în scurt timp probă la Jocurile Olimpice de iarnă. Şi de aceea ne dorim să fim pregătiţi, să nu fim luaţi prin surprindere, iar sportivii noştri să fie la un nivel foarte bun. Avem un sportiv extrem de valoros, Viorel Palici, care este şi vicecampion mondial. El are toate şansele la o medalie dacă winter triathlon-ul va fi inclus la Jocurile Olimpice. Şi atunci de asta noi tot insistăm şi credem în disciplina asta", a menţionat preşedintele.În opinia lui Vlad Stoica, titlul de sportivul anului 2019 ar trebui să îi revină jucătoarei de tenis Simona Halep. "Eu o văd pe Simona Halep pe primul loc într-un clasament pe 2019, urmată de echipa naţională de fotbal Under-21 a României, ca urmare a performanţei de la Campionatul European, iar pe trei aş pune-o pe Cristina Neagu", a precizat el.România a câştigat o medalie de bronz prin Antoanela Manac la Jocurile Mondiale pe plajă de la Doha (Qatar) din acest an.Felix Duchampt a câştigat medalia de bronz la Cupa Mondială desfăşurată la Formosa (Argentina), prima sa competiţie la care a concurat sub steagul României.La Campionatele Europene de Winter Triathlon desfăşurate la Cheile Grădiştei, România a câştigat patru medalii, dintre care una de aur (Robert Tămîrjan - para-triathlon), două de argint (Viorel Palici şi Edit Vakaria - ştafetă mixtă 2x2 şi Nicolae Hîncu - juniori) şi una de bronz (Botond Zoldi - juniori), acesta fiind cel mai bun rezultat din istoria participării lotului naţional la CE.