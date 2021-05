Tronsonul Balş - Slatina ar putea fi deschis traficului la final de an

Tronsonul Balş - Slatina, parte a drumului expres Craiova-Piteşti, ar putea fi deschis traficului la final de an, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, la finalul şedinţei de Guvern.

"Merge foarte bine. Am fost acum trei săptămâni şi câteva zile acolo. Lucrările au continuat să progreseze. Suntem în target. Suntem în ce ne-am propus. Adică, la sfârşitul acestui an, Balş - Slatina, acest tronson 2, lot 1 şi lot 2, aşa e tehnic, deci cei 40 de km să fie deschişi traficului. Deci, practic, la sfârşitul acestui an, fie că venim dinspre Craiova, nu mai intrăm în Balş, nu mai trecem prin Slatina. Ne urcăm pe acest drum expres, care e aproape ca o autostradă, platformă de 22 de metri în loc de 26 şi coborâm după Slatina. A început să se lucreze şi la lotul 3, care e în continuare. Am dat acolo autorizaţiile foarte recent, acum o lună - două. Deja se lucrează bine, s-a lucrat la fundaţiile structurilor, cu foreză pe tot terenul. Decopertarea este făcută. La lotul 4, ultimul care este spre Piteşti, iarăşi contestaţiile. (...) avem primul răspuns, de la CNSC, care a respins contestaţiile. Cred că compania chiar vrea să semneze contractul. Se poate semna şi după prima decizie, cu oarecare risc, şi acesta este un lucru pe care poate îl corectăm prin legislaţie: dacă Curtea de Apel, care e ultima instanţă, pronunţă invers, va trebui să desfaci contractul. Adică, te poate băga un pic în belele. Dar acolo mai urmează decizia finală a Curţii de Apel. Dacă e ca cea pe care v-am anunţat-o mai devreme, atunci avem tot lotul contractat. Lotul 1 mai avem o bucăţică mică unde s-au făcut exproprierile acum câteva săptămâni şi v-am zis: după Hotărârea de Guvern durează 30 - 40 de zile până se poate intra în teren. În rest, pe cei 14 din cei 17 km ai lotului, se lucrează. Va fi gata la sfârşitul anului viitor", a explicat Drulă.

Potrivit acestuia, este posibil ca şi lotul 3 să fie finalizat la sfârşitul anului viitor.Întrebat despre demararea lucrărilor pe DN 1, în zona Azuga, ministrul a precizat că este vorba de un pod din anii '30, care nu a mai fost reparat de peste 20 de ani şi are un grad de pericol.Drulă a adăugat că nu va fi restricţionat traficul uşor în zonă, ci doar cel care depăşeşte 7,5 tone. Pe durata desfăşurării lucrărilor, camioanele vor folosi ruta ocolitoare pe DN1A.