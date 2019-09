Trupa americană Kiss și-a anulat un concert programat în Salt Lake City pentru că solistul Gene Simmons va fi supus unei intervenții chirurgicale

Trupa americană Kiss și-a anulat un concert programat în Salt Lake City, statul Utah, motivând că solistul, Gene Simmons, va fi supus unei intervenții chirurgicale, fără a oferi alte informații, potrivit loudwire.com, anunță MEDIAFAX.

Concertul de sâmbătă făcea parte din turneul de adio (End of The Road) al trupei Kiss, iar următorul show este programat abia în noiembrie.

Gene Simmons, în vârstă de 70 de ani, a scris într-un mesaj publicat pe platfoma de micro-blogging Twitter că intervenţia chirurgicală la care va fi supus este una "necesară în prezent", dar şi-a asigurat fanii că nu trebuie să îşi facă griji.

Basistul Gene Simmons și Paul Stanley au fondat trupa Kiss în 1973, la New York. Lor li s-au alăturat chitaristul Tommy Thayer şi toboşarul Eric Singer. Trupa americană de hard rock, celebră pentru ţinutele strălucitoare şi chipurile machiate cu alb şi negru, a vândut milioane de discuri şi a influenţat mai multe generaţii de fani şi de muzicieni. Printre hiturile trupei Kiss se numără "Detroit Rock City" ("Destroyer", 1976), "Rock'n'Roll All Night", "I was made for lovin' you" (1979). Gene Simmons este figura cea mai cunoscută din trupă, datorită machiajului care reprezintă aripile unui liliac şi a modului în care scoate limba în faţa publicului.

Trupa Kiss, care a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2014, și-a anunțat, în septembrie 2018, turneul de adio, "End of the Road World Tour".