Trupa irlandeză U2 a lansat single-ul 'Ahimsa' în colaborare cu muzicianul indian AR Rahman,

Trupa irlandeză U2, aflată în turneu în Australia, a lansat single-ul „Ahimsa”, colaborare cu muzicianul indian AR Rahman, premiat cu Oscar şi Grammy, potrivit news.ro.

Luna viitoare, pe 15 decembrie, U2 va concerta pentru prima dată în India, în Mumbai, în turneul aniversar „The Joshua Tree”.

Rahman este un prolific compozitor de muzică de film, cunoscut în special pentru coloana sonoră a „Slumdog Millionaire” (2008), iar cântecul „Jai Ho” a fost premiat cu Oscar şi cu două trofee Grammy.

Prin „Ahimsa”, care în sanscrită înseamnă „nonviolenţă”, muzicienii sărbătoresc diversitatea spirituală a Indiei. Piesa este disponibilă pentru download.

„Ahimsa presupune curaj şi forţă. Este o misiune necesară pentru vindecarea lumii moderne şi este un moment incredibil pentru a colabora cu U2”, a spus Rahman într-un comunicat, citat de Variety.

Chitaristul The Edge a completat: „India se află pe lista noastră de foarte mult timp. Principiile ahimsa au fost un stâlp important în crezul trupei noastre de când am început să facem muzică”.

Solistul Bono a declarat: „Lupta impotriva nedreptăţii a fost mereu foarte importantă pentru noi. Am fost cumva modelaţi şi formaţi de Martin Luther King, care a fost elev al lui Mahatma Gandhi. Martin Luther King a spus: «Arcul moralităţii universului este lung, dar se încovoaie spre dreptate»... Nu mai cred asta. Nu merge spre dreptate, trebuie să fie îndreptat spre dreptate. Trebuie să fim implicaţi activ în democraţia noastră, să o conservăm”.

Până la finalul acestui an, după cum a fost anunţat, trupa va lansa patru piese din catalog remixate de artişti indieni.

Turneul „The Joshua Tree” de anul acesta a început pe 5 noiembrie şi acoperă Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Singapore, Coreea de Sud (Seul), Filipine (Manila) şi India (Mumbai).

Până acum, segmentele european, nord şi sud-american ale acestui turneu, care au cuprins 50 de concerte, prin care U2 marchează 30 de ani de la apariţia albumului omonim, au generat încasări de 316 milioane de dolari.

Cel mai recent album lansat de grupul irlandez, „Songs of Experience”, al 14-lea, a apărut în 2017.

Trupa irlandeză U2, înfiinţată în 1976 la Dublin, este formată din solistul Bono (Paul Hewson), chitaristul The Edge (David Evans), basistul Adam Clayton şi toboşarul Larry Mullen Jr. Stilul muzical al grupului s-a înscris iniţial în curentul post-punk, însă a evoluat ulterior şi a încorporat influenţe din multe alte genuri. Albumele de studio ale formaţiei, între care se remarcă „The Joshua Tree” (1987), „Achtung Baby” (1991), „Pop” (1997), „All That You Can't Leave Behind” (2000) şi „How to Dismantle an Atomic Bomb” (2004), au fost vândute în peste 170 de milioane de copii pe plan mondial.

Trupa U2 a fost de 46 de ori nominalizată la Grammy şi a câştigat 22 de premii - mai mult decât oricare altă formaţie din lume - şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2005.