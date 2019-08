VIDEO Tudor Chirilă, DEZLĂNȚUIT înainte de a ieși la protestul diaspora: 'Ce a rămas a fost umilirea, gazele lacrimogene, copiii plecați din piață traumatizați'

Cântărețul și actorul Tudor Chirilă, cunoscut și pentru participările sale la protestele organizate de mișcarea #rezist, anunță că iese în stradă la protestul diaspora.

"Am facut acest cantec inainte de mitingul de anul trecut, unde stim cu totii ce s-a intamplat. Lumea a fost gazata, batuta, agresata si umilita. A fost o diversiune care sa poata sa le dea hotilor de la putere dreptul sa spuna ca noi, cei din Piata, am incercat o lovitura de stat.

Citește și: VIDEO Un nou DERAPAJ al Poliției - Două tinere au fost AMENDATE după ce au fost AGRESATE în plină stradă

Pentru mine a fost ...am ceva ani si am mai participat... Eram foarte mic si am participat la mineriade. Atunci, diversiunea a functionat. Dar anul asta ...si anul trecut diversiunea nu a functionat, pentru ca exista Internet, pentru ca oamenii comunicau si pentru ca diversiunea se demonta. Dar ce a rămas a fost umilirea, gazele lacrimogene, copiii plecați din piață traumatizați", a spus Tudor Chirilă în timpul unui concert.