Tudor Chirilă, document exploziv despre Legile justiției! Atac furibund la adresa PSD: 'Am luat legătura cu un judecător'

Tudor Chirilă a dezvăluit pe pagina sa de Facebook că a contactat un judecător "care a fost dispus să redacteze un document pe înțelesul tuturor și care s-ar putea numi simplu: efectele devastatoare ale modificărilor legilor justiției".

"Este Săptămâna Mare. Un timp pentru reculegere și introspecție. Îmi propusesem să nu postez. Doar că nu cred că ei se sinchisesc în vreun fel de repaosul spiritual ca să se oprească din acapararea României. Mă refer la legile justiției care în curând vor merge la promulgare. Lumea e confuză și nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă. Pentru mine e limpede că singurul scop al "programului de guvernare" este măcelărirea justiției de o manieră care să-i pună pe ei la adăpost și, mai ales, să le permită să continue să facă ce știu ei mai bine: deturnarea banilor noștri către buzunarele lor. În Săptămâna Mare ei nu vor lua pauză.

Citește și: Proiectul lui Dacian Cioloș, făcut 'PRAF' la puțin timp după ce a fost lansat: 'Se aderă un partid politic pe Facebook? E greu de condus de la Bruxelles'

Se vor închina la icoane cu gândul la arginți. Așa că am zis să îmi fac datoria față de mine și să mă documentez. Am luat legătura cu un judecător care a fost dispus să redacteze un document pe înțelesul tuturor și care s-ar putea numi simplu: efectele devastatoare ale modificărilor legilor justiției. O să se găsească repede unii care să spună "ce mai vrei, au fost depuse amendamente și CCR a revnit cu sugestiile de modificare". De acord, doar că CCR se ocupă de ceea ce este legal și constituțional, nu de ceea ce este și moral. Vă rog să citiți documentul de mai jos și să dați mai departe dacă considerați că este cazul. Singura noastră armă e informarea. A lor e dezinformarea. Și ei au un arsenal. Am simțit-o pe pielea mea", a scris Tudor Chirilă, pe Facebook.