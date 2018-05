Tudorel Toader are mesaje pentru Augustin Lazăr și Laura Codruța Kovesi: 'Așteptăm ziua de miercuri, așteptăm decizia Curții'

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, miercuri, că a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru a verifica eventuale acte şi fapte de natură să încalce independenţa procurorului Elena Iordache, magistratul care instrumentează dosarul fostului procuror-şef al DNA Ploieşti, Lucian Onea.

”Este prima măsură luată de mine, de a solicita implicarea CSM, de a trimit Inspecția Judiciare. Nu am aflat doar din spațiul public, deși ar fi suficient și așa ceva. Nu am văzut ca un procuror ca Negulescu să apară în media cu atâtea abuzuri, iar șefa lui să meargă cu el de mână să îl apere la CSM. Am văzut că CSM l-a exclus tocmai pentru astfel de fapte grave. Am văzut că el e cercetat pentru represiune nedreptă, o faptă destul de gravă. Nu spun că e vinovat sau nevinovat. Nu cred că se începe urmărirea penală fără temei. Apoi apare informația că face denunțuri împotriva procurorului șef. Adevărul începe să iasă la suprafață. Falsifică probe, transcriei de înregistrări, pune oamenii să facă denunțuri, pune aceeași persoană să aibă mai multe calități procesuală. Nu s-a mai pomenit. În momentul de față se centraliezează toate protocoalele, să vedem dacă actul de justiție s-a făcut prin codul de procedură penală sau prin aceste protocoale. Dacă s-a ghidat prin alte reguli, nu se mai atinge scopul final pus în codul penal și codul de procedură penală.

Comunicatul pe care l-a dat Biroul de presă (...) în numele Parchetului de la Înalta Curte este oarecum necuprinzător. De ce anume? Pentru că, se spune acolo, procurorul de caz a afirmat că procurorul general n-a făcut. Bun, dar nu a zis nici 'direct' sau 'indirect'. N-a făcut, ceea ce înseamnă că e ca într-o frază mai veche şi celebră: 'jur că n-am dat cu pumnul', dar poate am dat cu altceva. (...) În comunicat nu a spus, repet, nu a făcut presiuni directe sau indirect, ci nu a făcut direct, lăsând a se înţelege, ca între jurişti, per a contrario, că soluţia cealaltă poate fi valabilă.”, a declarat Toader pe subiectul influențării procurorului de caz.

Ministrul Justiției spune că așteapă decizia CCR pentru conflictul constituțional dintre Guvern și președintele României pentru revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

Așteptăm ziua de miercuri, așteptăm decizia Curții, noi o vom respecta. Ea va partaja competențele în această procedură. Eu am adus 20 de motive pentru revocare, puteau fi și mai multe. Argumentele de atunci sunt și mai consistente prin ce se întâmplă azi. Am venit cu argumentele juridice și manageriale, președintele a venit că nu e oportun și a declarat că nu e oportun politic. Noi spunem că justiția să nu fie influențată politic, iar președintele vine și spune că nu e oportun politic.”, a declarat Tudorel Toader la România TV.

