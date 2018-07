Tudorel Toader, despre acuzaţia că schimbarea Codului Penal este cu dedicaţie pentru Dragnea: 'Mereu va exista cineva care este beneficiar direct'

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader susţine, despre acuzaţiile opoziţiei că modificările la codurile penale ar fi fost făcute special pentru liderul PSD Liviu Dragnea, că indiferent de legea adoptată şi de momentul în care acest lucru se întâmplă, mereu va exista cineva care este beneficiar direct al respectivului act normativ.

„Noi avem o lege cu privire la tehnica legislativă, care ne spune procedura de adoptare a unui act normativ indiferent de ierarhia lui. Un act normativ are acest atribut de lege în cazul de faţă dacă are caracter de generalitate. Vă asigur că orice lege care se adoptă mâine, poimâine, la anul, oricând vei găsi pe cineva care se află în ipoteza normei şi care va beneficia de respectiva modificare. Nu am văzut forma ieşită din comisie, dar probabil sunt foarte multe exemple asemănătoare”, a declarat Tudorel Toader luni, pentru Digi24, potrivit news.ro.

Opoziţia a criticat de nenumărate ori modificările aduse Codului penal şi Codului de procedură penală, spunând că unele dintre acestea au fost făcute "cu dedicaţie" pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.

Comisia specială pentru modificarea legilor justiţiei a adoptat luni, cu 15 voturi "pentru" şi 7 voturi "împotrivă", raportul la proiectul de lege privind modificarea Codului penal, urmând ca marţi să intre la votul din plenul Senatului.

Comisia a adoptat luni modificarea articolului 297 din Codul penal cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu, astfel că infracţiunea nu se pedepseşte dacă prejudiciul este până în salariul minim brut pe economie - 1.900 de lei. În plus, se consideră abuz în serviciu dacă scopul este de a obţine foloase materiale necuvenite pentru sine, soţ sau rude până la gradul II. În timpul dezbaterilor, deputatul PSD Oana Florea a propus abrogarea infraţiunii de abuz în serviciu. De asemenea, comisia specială a eliminat din sfera infracţiunii de abuz în serviciu elaborarea, emiterea sau aprobarea actelor normative de către Parlament şi Guvern, iar articolul 298 din Codul penal privind neglijenţa în serviciu a fost abrogat. Totodată, comisia a decis modificarea definiţiei din Codul penal a grupului infracţional organizat, în sensul că nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi fără a avea o continuitate.

