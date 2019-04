Tudorel Toader, gest SURPRIZĂ, în plin SCANDAL privind demiterea sa - Cu cine a venit la Parlament

Gest de ultim moment al ministrului Justiției, Tudorel Toader, după ce, ieri, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că Toader nu se mai bucură de sprijin politic din partea social - democraților.

Tudorel Toader a vizitat, joi, alături de studenții săi de la Facultatea de Drept din Iași, mai multe instituții, printre care Palatul Parlamentului, CCR sau sediul Avocatului Poporului. Ministrul Justiției a afirmat că este o ocazie pentru aceștia să vadă instituțiile „pe viu”, conform Mediafax.

Citește și: DETALII de culise - De ce au fost AMÂNATE negocierile pentru șefia Parchetului European

„Să ai șansa asta să vezi instituțiile pe viu. Astăzi asjunctul Avocatului Poporului le-a vorbit o oră și ceva. Ieri la minister am luat absolvenți de drept de la Iasși care sunt în minister și i-am pus pe o parte și pe studenți pe altă parte. Le-am vorbit eu cât le-am vorbit și i-am rugat pe absolvenți să le vorbească studenților. (...) Eu sunt în vizită împreună cu studenții de la Facultatea de drept din Iași”, a declarat Tudorel Toader, joi, la Parlament.

La rândul lor, tinerii au spus că această vizită este folositoarea în demersul construirii unei cariere.

„Este un privilegiu pentru noi și mai mult de atât cu siguranță o să ne ajute în carieră, ne formăm și o perpectivă mai largă asupra acestui domeniu, un domeniu destul de vast am putea spune. Am vizitat și instituția Avocatul Poporului, am fost la Institutul de Criminologie, am trecut pe la minister, lucruri deosebite. Avem acest privilegiu de a fi în compania domnului profesor”, a afirmat un student.

O altă tânără l-a catalogat pe Tudorel Toader ca fiind „un om corect”.

„Corect, un om foarte corect în primul rând și acest fapt se reflectă în primul rând în note și în ce învățăm. Domnul profesor Tudorel Toader este un profesor de urmat și domnul ministru Tudorel Toader este de asemenea un om de urmat”, a spus studenta.

Presa i-a intrebat pe studenți dacă profesorul Tudorel Toader i-a lăsat vreodată cu restanțe. Ministrul Justiției a răspuns, în locul loc, în glumă: „Urmează”.