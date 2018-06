Tudorel Toader, pe urma fugarilor Ghiță și Udrea - Statul roman se află în procedură de extrădare

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a declarat, la Timişoara, că statul român se află în procedură de extrădare în cazurile Sebastian Ghiţă şi Elena Udrea, că în primul caz s-a făcut cererea de extrădare şi s-au transmis completările solicitate de Serbia, iar în cel de-al doilea caz ”nu a fost probat motivul de natură politică ce a stat la baza dreptului de azil” şi există un precedent cu Costa Rica, informează news.ro.

Întrebat în cadrul unei conferinţe de presă dacă Sebastian Ghiţă, Radu Mazăre şi Elena Udrea vor fi extrădaţi, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a răspuns: ”Suntem în procedură”.

”Suntem în procedură. Acum stiţi că spre exemplu la Ghiţă s-au făcut demersurile, am făcut cerera de extrădare, ne-au cerut compleătri, le-am trimis, tradus, le-am trimis la Ministerul Justiţiei care le-a transmis la instanţa supremă”, a spus Toader.

Ministrul s-a referit şi la cazul Elenei Udrea care se află în Costa Rica. El a afirmat că nu există un motiv care să stea la baza cererii Elenei Udrea de a primi azil în această ţară.

”Cu privire la cazul cel mai recent. Ce am spus ieri e valabil şi azi. Poate fi extrădată. Dumneavoastră ca jurnalişti faceţi deosebirea dintre formulările fireşti pe care le face cineva şi care categoric sunt poziţionate de partea celui care te angajează. Dar adevărul nu e chiar la prima pagină, dovadă faptul că am auzit şi eu, că ea e un caz special şi cererea de extrădare nu poate fi pusă în aplicare pentru că a obţinut dreptul de azil. În domeniul dreptului, e o regulă, cine face un anunţ trebuie să o şi dovedească. Cine a făcut această afirmaţie că are drept de azil nu a dovedit, nu a probat dreptul de azil şi nu a probat sub niciun fel motivul de natură politică ce a stat la baza dreptului de azil. Prin urmare, avem colaborare bilaterală pe bază de reicprocitate şi avem transfer al unui fost condamnat, ceea ce înseamnă că reciprocitatea funcţionează. Avem o altă procedură în curs, ceea ce înseamnă că reciprocitatea funcţionează, sunt convenţii la care şi România şi Costa Rica sunt state părţi, convenţii care pot fi puse în aplicare. Acesta e fundamentul enunţului meu că poate fi transrerată, pe bilateral, pe reciporcitate, pe experienţa trecută pe prcoedura în curs. Iar de nu, pe convenţiile la care România şi Costa Rica sunt state părţi”, a declarat Tudorel Toader.

Fostul ministru al Dezvoltării Regionale Elena Udrea - aflată în Costa Rica - a fost condamnată marţi de instanţa supremă la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu în dosarul Gala Bute.

Elena Udrea a anunţat în 17 februarie că se află în Costa Rica, iar în aprilie ea anunţa că are statut provizoriu de refugiat politic din 21 martie şi că una dintre obligaţiile pe care le are este de a nu părăsi teritoriul statului Costa Rica.