Tudorel Toader, prima reacție după victoria lui Kovesi la CEDO: 'CCR a dat o decizie și presedintele a revocat-o în baza acelei decizii'

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader are o primă reacţie la decizia CEDO legată de Laura Codruta Kovesi.

„Pe firul acestui proces de demitere au fost trei factori care şi-au împlinit misiunea. Eu ca ministru am făcut raportul de evaluare şi am propus revocarea. A fost sesizată CCR, ministrul nu este autor al dreptului de sesizare al Curţii. CCR a luat o decizie şi preşedinţele a revocat-o în baza acelei decizii. Ministrul nu are drept de sesizare a CCR, acest drept il are presedintele, o au presedintii Camerei Deputatilor si a Senatului, sau Guvernul. CCR a dat o decizie și presedintele a revocat-o în baza acelei decizii. Președintele nu a revocat-o în baza propunerii mele, ci decizia CCR - ea se executa” a explicat Tudorel Toader pentru BZI LIVE.