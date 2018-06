Tudorel Toader, prima reacţie la motivarea CCR: 'Nu adaugă nimic. Clarifică raporturile constituţionale dintre cele două parţi. A câştigat statul de drept'

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a avut o primă reacţie la motivarea deciziei CCR prin care preşedintele Iohannis este obligat să semneze decretul de revocare a şefei DNA. Într-o conferinţă de presă susţinut la Arad, Toader a afirmat că o clarificare precum cea din decizia CCR era necesară.

"N-aş spune că cineva a câstigat, că cineva a pierdut. Decizia nu adaugă nimic la Constituţie, nu schimbă nimic din arhitectura statului de drept, din raporturile stabilite de Constituţie între autorităţile care au fost în conflict. Decizia - şi vă spun în cunoştinţă de cauză, cu deplină convingere - nu adaugă nimic, clarifică raporturile constituţionale dintre cele două parţi care s-au aflat in conflict. Decizia dezleagă competenţele constituţionale pe care le are preşedintele republicii în baza Articolului 94 din Constituţie şi competenţele constituţionale pe care le are ministrul Justiţiei în baza Articolului 132 din Constituţie. S-a făcut o absolut necesară delimitare între competenţele de rang contituţional pe care le au cele două părţi care au fost parte la respectivul conflict. Era necesară această clarificare. Nu neapărat de clarificare a competenţelor celor două părţi din conflict, cât de clarificare a raportului constituţional în care se află Ministerul Public faţă de preşedintele republicii, pe de o pare, faţă de ministerul Justiţiei, pe de altă parte", a declarat Tudorel Toader.

Ministrul a contrazis ideea că decizia CCR ar înlătura independenţa procurorilor, susţinând că aceştia îşi păstrează toate competenţele în instrumentarea dosarelor.

"Niciun ministru nu se va duce să întrebe pe un procuror despre modul de soluţionare a unei cauze, despre faptul că a administrat sau nu o probă, că a ajuns la o concluzie sau alta. Asta e independenţa lui, a procurorului, pe care şi-o exercită în baza Constituţiei, a legii, în baza controlului ierarhic, dar pe linia lor internă, o bună parte din deciziile procurorului intrând sub controlul instanţei de judecată. Deci această independenţă nu a fost modificată prjn decizia CCR", a explicat ministrul.

Tudorel Toader a revenit la întrebarea iniţială (cine a câştigat disputa - n.r.) şi a afirmat: "A câştigat, dacă vreţi, statul de drept. Decizia acesta foarte explicită mai pune o temelie la fundamentele statului de drept din România. Procurorii se numesc în Constituţie magistraţi, precum judecătorii, dar categoric au alte competenţe. Este necesar ca fiecare să ne cunoaştem bine competenţele, să ne respectăm pe deplin, integral, la timp limitele de competenţă trasate de Constituţie, de lege. Vă îndemn să citiţi decizia Curţii. Este un exerciţiu de înţelegere", a declarat Tudorel Toader."

