Tur de forta al reprezentantilor PNL Diaspora

Săptămâna trecută am fost alături de colegii mei din PNL Diaspora implicați în alegerile locale din 27 septembrie în România. Mă bucur că am putut să le fiu alături în aceste zile pline de discuții cu electoratul local. Totodată am fost alături de colegii noștri din PNL Diaspora care după modelul meu de acum 4 ani, candidează din diaspora pentru consiliul local. Am fost lângă ei la Constanța, Buzău, Vrancea și Vaslui. Sunt convins că aportul adus de ei în echipele locale va fi fundamental pentru un nou capitol mai bun în comunitățile lor! Scrie pe pagina de facebook, Ovidiu Burdusa