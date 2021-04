Raluca Turcan: Pensiile nu pot crește cu 40% din cauza dosarului cu șină (video)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a arătat vineri într-o conferință de presă la Prefectura Vâlcea un dosar de pensie cu șină despre care a spus că reprezintă piedica pentru creșterea pensiilor cu 40%. Turcan a spus că pensionarilor li s-au vândut iluzii de fostele guvernări PSD pentră pensiile nu pot fi recalcultate să crească cu 40% din cauza problemelor tehnice.

„S-a vorbit foarte mult despre pensii. Subiectul pensii a fost subiect predilect de campanii electorale. Ajunsa in mandat am constatat ca pe partea de pensii s-a facut foarte putin. Li s-a spus celor aproximativ 5 milioane de pensionari ca de la 1 ianuarie 2021 pensiile vor creste cu 40%. Aproape ati fi crezut ca e posibil sa se intample lucrul acesta. Si eu am crezut, va spun cu sinceritate, dar am constat ca pentru a putea majora toate pensiile cu 40% ai nevoie de digitalizarea tuturor dosarelor de pensii astfel incat sa fie in format electronic si sa li se aplice o formula de calcul ca ulterior sa se intample recalcularea pensiei. Si, ce sa vezi? 250.000 de dosare de pensii in Romania arata asa, dosare cu sina. Va intreb cum puteau fi facute modificariel pe dosare cu sina? Sa raspunda cei care au vandut iluzii ani la rand.

Avem 1,3 milioane de dosare care se afla intr-un format digital dar primitiv si restul dosarelor intr-un format nitel mai avansat dar incompatibil intre casele judetene de pensii intre ele si intre casele judetene de pensii si casa nationala de pensii. Tehnic s-au vandut iluzii pentru 5 milioane de oameni”, a declarat Raluca Turcan.