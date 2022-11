Turcia a devenit punct fierbinte pe harta turismului mondial: peste 40 de milioane au luat cu asalt țara

Turcia estimează un număr record de turişti în acest an, de peste 40 de milioane, şi vrea să îşi promoveze destinaţiile mai puţin cunoscute străinilor, mizând pe traseele de tracking şi hicking, a declarat pentru News.ro Taner Saraç, ghid turistic la Metropoltours. Turismul este unul dintre cei mai mari contributori la economia Turciei.

”Turcia are foarte multe produse turistice, iar turismul sportiv este unul dintre ele. Astfel, parcul natural Ballikayalar este unul special, deoarece este la numai 45 de minute de Istanbul. Dacă vii la Istanbul, parcul se află la numai o oră de condus, iar aici poţi face căţărări, te poţi plimba şi noi credem că are potential pentru turiştii entuziasmaţi de mişcare. Iar noi dorim să promovăm această regiune pentru ca europenii şi turiştii din întreaga lume să îşi poată face drumeţiile montane şi căţărările, pentru a avea o altă experienţă turcească aici. Anul trecut am avut circa 30 de milioane de turişti, iar anul acesta ne îndreptăm spre un număr record, de peste 40 de milioane de turişti. Cifrele nu sunt încă oficiale, dar se pare că vom ”sparge” recordul în ceea ce priveşte numărul turiştilor străini”, a declarat pentru News.ro Taner Saraç, ghid turistic la Metropoltours.

Cele mai mari pieţe care furnizau Turciei turişti erau Rusia, Ucraina, Germania, Marea Britanie, Polonia, dar şi România, Bulgaria şi Grecia.

”Vom vedea până la finalul anului care ţară ne-a adus cei mai mulţi turişti”, a spus acesta, precizând că turiştii ruşi şi-au petrecut în continuare vacanţele în Turcia.

Localizată în Marea Mediterană şi legând Europa de Asia prin faimoasa strâmtoare Istanbul, Turcia reprezintă o destinatie unică ce anul trecut a găzduit 30 de milioane de vizitatori.

”În timpul pandemiei, am avut o campanie de marketing diversă şi am promovat Turcia (Türkiye) la nivel global. Am avut o promovare intensivă în peste 200 de ţări şi regiuni, reclame şi activităţi de PR. Iar când zborurile au reînceput, am văzut că oamenii chiar aveau nevoie de o vacanţă şi s-au grăbit să ajungă în Turcia. În ceea ce priveşte sporturile ce pot fi practicate în Turcia, aici sunt incluse golful, de exemplu în Antalya, yacht-ingul, alergatul, ciclismul. Avem şi tabere de fotbal, campionate de baschet şi atletism. Sporturi atât pentru amatori, cât şi pentru profesionişti”, a adăugat el.

Un centru constant al interacţiunilor culturale, Turcia continuă să îşi inspire vizitatorii cu istoria sa ce reflectă diversitatea civilizaţilor de secole, prin natura şi gastronomia sa.

Localizată la intersecţia diferitelor culturi, Turcia are un simţ unic al artei şi modei, combinând tradiţionalul cu modernul, atrăgând vizitatori de pe tot globul prin scena vibrantă a shoppingului şi distracţiei.

Micuţa insula Burgazada, căreia localnicii îi spun Burgaz, care înseamnă ”fortăreaţă”, este o insulă relativ stâncoasă şi împădurită, una dintre ”Insulele Prinţilor”. Pe insulă se găsesc numeroase plaje şi obiective istorice, inclusiv o moschee localizată în spatele pieţei. Pe Burgazada poţi vizita locuri ascunse precum Kalpazankaya şi muzeul Sait Faik. Sait Faik Abasıyanık, scriitor turc ce a trăit pe insulă şi a fost inspirat de aceasta. La restaurantul său favorit din Kalpazankaya poate fi găsită statuia acestuia, care se bucură de privelişte cu un pahar de rachiu ce este reumplut zilnic.

Mesele simple de lemn şi scaunele de pe plaja Kalpazankaya, ascunse în partea de vest a insulei, oferă privelişti uimitoare asupra mării la umbra pinilor. Este un loc plăcut unde te poţi bucura de un prânz explorând insula sau bucurându-te de apus.

În vârful insulei se află Dealul Steagului, unde există o vedere panoramică spectaculoasă asupra tuturor insulelor din arhipeleag şi a Coastei Anatoliene.

Un alt loc de interes este Sanatoriul Burgazada, fondat în 1928, fiind astfel unul din cele mai vechi sanatorii din Turcia. Pe insulă se pot practica o multitudine de sporturi acvatice.

Parcul natural Ballikayalar se află la vest de Kocaeli, la numai o oră de condus de Istanbul. Este o vale desemnată parc national şi arie naţională protejată. Este înconjurată de canioane, fiind astfel un loc perfect pentru căţărări. Există totodată trasee de hicking, potrivite chiar şi celor care nu au antrenament, acestea nefiind foarte solicitante. De-a lungul traseelor, pot fi întâlnite mici cascade şi lacuri.

În Parcul natural Ballikayalar se găsesc mai multe specii de arbori, cum ar fi salcie, castan, stejar tuia, paltin de munte, brad, carpen şi tei. Există, de asemenea, o diversitate foarte mare de animale, adăpostite de acest parc: privighetoare, corbi, cârtiţe, cerbi şi veveriţe. Parcul a fost declarat sit natural de gradul I în 1995 şi se află printre primele centre de căţărare ale Turciei, primele căţărări fiind făcute în anii 1970.

Parcul are peste 100 de trasee, majoritatea acestora fiind potrivite pentru începători.

În zonă pot fi întâlnite peste 400 specii de plante, 15 dintre acestea fiind endemic regiunii. De asemenea, în zonă există 50 de specii de fluturi şi 110 specii de păsări. Pe lângăactivităţile de hicking şi tracking, în parc mai pot fi plăcute plimbări cu canoele, tot aici aflându-se şi zone de campare.

Parcul este de asemenea gazda Festivalului de căţărare Ballikayalar, cel mai longeviv de acest fel din Turcia.

Oraşul Sakarya se află pe coasta Mării Negre şi îşi ia numele de la râul Sakarya. Râul crează o pânză de estuare în provincie, iar frumuseţea sa naturală îţi taie respiraţia. Dacă vrei să te afli în natură, istorie, linişte şi confort, Sakarya este locul unde trebuie să fii. Sakarya este plin de comori ale naturii, cum ar fi Lacul Sapanca, Acarlarlongozu, şi plaja Karasu şi are un bogat patrimoniu cultural şi culinar.

Lacul Sapanca este un loc ce poate fi vizitat într-o excursie de o zi. Te poţi bucura şi de restaurantele şi cafenelele aflate pe malul lacului.

La cinci minute distanţă de centrul oraşului Sakarya, Acarlarlongozu este o bună alternativă pentru oamenii care doresc să îşi petreacă timpul în aer liber. Lacul Poyrazlar este cel mai bun loc pentru un picnic înconjurat de natură. Oraşul Taracli, aflat la70 km depărtare de Sakarya este situat pe istoricul Drum al Mătăsii. Oraşul este inclus în reţeaua Cittaslow.

De asemenea, vestigiile arhitecturii otomane din Taracli merită văzute.

Lacul Sapanca, aflat la 137 de km de Istanbul, unul din cele mai vizitate locuri din Sakarya, este un lac cu apă dulce, aflat între dealurile acoperite de pini şi brazi şi stejari, ce oferă un mediu natural minunat.

În jurul lacului se află restaurante, păstrăvării şi hoteluri care satisfac orice aşteptări. Restaurante şi cafenele se pot găsi şi de-a lungul izvoarelor care alimentează Lacul Sapanca.

Lacul se întinde pe o arie de 42 de km pătraţi, având 16 km lungime. Desi cel mai adânc punct al lacului are 61 de metri, adâncimea sa medie este de 30 de metri. Habitatul din jurul lacului oferă adăpost pentru circa 80 de specii de păsări.

Lacul Sapanca este o zonă uşor accesibilă, fiind adiacent centrelor urbane. El oferă o atmosferă încântătoare unde vizitatorii pot evada de zgomotul şi traficul din oraşe, putându-se relaxa în natură. Lacul este înconjurat de Pădurea Arifiye, ce oferă iubitorilor de natură zone de camping şi picnic. De asemenea, poţi să te plimbi cu canoele pe lac.

Lacul se află la 321 km de Ankara, 489 km de Izmir, 165 km de Bursa, 48 km de Kocaeli şi 25 km de Sakarya.

Calea Liceana, primul traseu lung de hicking din Turcia şi printre cele mai frumoase, are o distanţă de 500 km, întinzându-se de la Fethiye până în Antalya. Aceasta atrage mii de vizitatori anual din toată lumea. Trasel include peste 20 de aşezări şi oraşe antice ce erau printre cele mai importante centre administrative şi comerciale din Lycia. Drumul se împarte în 30 de trasee de dificultăţi diferite şi poate fi terminat în aproximativ 30 de zile.