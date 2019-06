Turneul The Rolling Stones din SUA: organizatorii au anunțat artiștii care vor deschide concertele

Gary Clark Jr., Juanes şi grupul Kaleo se numără între artiştii care vor deschide concertele pe care trupa The Rolling Stones le va susţine în Statele Unite în perioada 21 iunie - 31 august, relatează News.ro.

Primul concert din seria reprogramată în urma intervenţiei suferite de Mick Jagger la inimă, în aprilie, va avea loc în Chicago, iar ultimul, în Miami.

Cincisprezece artişti şi trupe vor deschide cele 17 concerte programate.

St. Paul & The Broken Bones vor cânta în deschiderea primului concert, iar pe scenele din turneu vor urca Lukas Nelson & Promise of the Real şi Kaleo, în câte două oraşe.

Din listă fac parte Whiskey Myers, The Glorious Sons + The Beaches, Ghost Hounds, Ivan Neville’s Dumpstapunk & The Soul Rebels, The Revivalists, Des Rocs, Bishop Gunn, The Wombats, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats şi Vista Kicks.

Interpretul columbian Juanes va deschide concertul din 31 august, programat la Miami.