Tururi ghidate de arhitectură, de Ziua Mondială Art Nouveau la Constanţa, Târgu Mureş şi Timişoara

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează 14 tururi ghidate de arhitectură art nouveau în Constanţa, Târgu Mureş şi Timişoara, evenimente care vor avea loc în zilele de 9 şi 10 iunie, sub cupola Zilei Mondiale Art Nouveau, scrie news.ro.

Tema de anul acesta, stabilită de Reţeaua Art Nouveau, este "Arhitectul meu Art Nouveau preferat" iar în jurul acesteia se vor organiza diverse evenimente la nivel european.

În România, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează pe lângă cele 14 tururi ghidate şi conferinţa internaţională "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit", corelată cu includerea Cazinoului din Constanţa în programul Europa Nostra "7 Most Endangered" (7ME).

În Constanţa va avea loc şi prima itinerare a expoziţiei în aer liber "Waves of Art Nouveau. Architecture in the Danube Region", eveniment sincron în cele 8 ţări ale proiectului.

Evenimentele organizate cu prilejul ZAN fac parte din proiectul european "Sustainable protection and promotion of Art Nouveau in the Danube Region" care îşi propune să întărească protecţia, conservarea şi promovarea patrimoniului construit Art Nouveau în zonele urbane ale regiunii Dunării, proiect în care INP este partener de specialitate.

Prin weekendul Art Nouveau, publicul este invitat să descopere patrimoniul construit, punând reflectoarele pe un stil artistic ce şi-a lăsat amprenta pe numeroase oraşe din România, simultan cu alte oraşe mari ale Europei. Stilul Art Nouveau, prin toate valenţele sale locale, a însemnat o celebrare a creativităţii eliberate de canoanele academice, dar şi a detaliului, a priceperii arhitecţilor şi meşterilor, la un înal nivel artistic şi tehnic. arh. Ştefan Bâlici, director Institutul Naţional al Patrimoniului.

Accesul la tururi este gratuit, în limita locurilor disponibile, prin înregistrare online. Participanţii vor avea ocazia să descopere şi să admire detaliile unor clădiri emblematice, să cunoască poveştile arhitecţilor care le-au creat şi să aprofundeze caracteristicile regionale ale stilului, în diferitele sale expresii de pe teritoriul României.

Tururile “Art Nouveau în Constanţa” sunt organizate de Institutul Naţional al Patrimoniului împreună cu Asociaţia ARCHÉ şi Diana Slav, blogger la Constanţa Walking Tour/ Constanţa La Pas.

Turul Cazinoului din Constanţa oferă publicului o perspectivă istorico-arhitecturală, dar şi urbanistică, asupra unuia dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale municipiului Constanţa. Turul, atât exterior cât şi interior, prezintă povestea Cazinoului în primele sale variante de la mijlocul secolului al XIX-lea până la clădirea de factură Art Nouveau din prezent. Participanţii vor explora împreună cu arh. Raluca Zaharia, ghidul pentru interiorul Cazinoului, caracteristicile stilului Art Nouveau, simbolistica marină, vor afla cât a mai rămas intact din monument după două războaie mondiale şi perioada comunistă şi, mai ales, care este secretul rezilienţei acestei clădiri.

Având în vedere condiţiile speciale de vizitare, turul cuprinde doar zonele sigure pentru publicul larg, respectiv parterul.

Tururile se organizează după următorul program: sâmbătă, 9 iunie, de la ora 10.00 şi 12.00; duminică, 10 iunie, de la ora 12.00 şi 15.30 şi durează o oră.

În plus, tururi prin centrul vechi al oraşului, o zonă compactă cu un mix interesant de stiluri arhitecturale, în care se vor evidenţia elementele Art Nouveau existente vor trece pe la Casa Constantinidis, Casa Zambaccian, Casa Hrisicos, Casa Embiricos, Casa Cănănău, Casa Şomănescu. Ele se vor continua cu vizite în interiorul Cazinoului.

Tururile se organizează pe 9 şi 10 iunie, de la ora 16.00 şi durează 2 ore.

Tururile "Secession în Târgu Mureş" sunt organizate de Institutul Naţional al Patrimoniului împreună cu Muzeul Judeţean Mureş, cu sprijinul ghizilor Oniga Erika, dr. Kálmán Attila, Lukács Katalin şi Sanda Viţelar.

Vor fi prezentate clădiri emblematice din centrul oraşului, precum Palatul Culturii şi Palatul Administrativ, Palatul Pensiilor, clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie, Casa Feigenbaum, Vila Radó, Colegiul Reformat, opere ale arhitecţilor Dezső Jakab, Marcell Komor, Radó Sándor, Várady Árpád, arhitecţi reprezentativi pentru curentul Secession.

Palatul Culturii şi Palatul Administrativ sunt cele mai importante clădiri în stil Secession din Târgu Mureş. Vizitatorii vor explora foaierul Palatului Culturii, Sala Oglinzilor, Sala Mică şi Sala de concerte, iar în Palatul Administrativ vor avea posibilitatea să intre în holul principal şi în Sala Mare de şedinţe, iar la sfârşitul turului să urce în turnul cu ceas.

Tururile se organizează atât în limba română cât şi în limba maghiară, după următorul program: sâmbătă: ora 10.00 Tur pietonal în centrul oraşului (80 min); ora 11.30 tur ghidat Palatul Administrativ (40 min); ora 17.00 tur ghidat Palatul Culturii (40 min) - limba maghiară. De la ora 11.00 - tur ghidat Palatul Administrativ (40 min); 11.45 - tur pietonal în centrul oraşului, incluzând vizitarea Palatului Culturii (120 min) - limba română. Duminică: ora 10.00 - tur Palatul Administrativ; 10.45 - tur ghidat în centrul oraşului, incluzând vizitarea Palatului Culturii (120 min) - limba română.

Tururile de arhitectură "Art Nouveau în Timişoara. Sfârşitul unei epoci" sunt organizate de Institutul Naţional al Patrimoniului şi Tur de Arhitectură, cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Teritorială Timiş.

De-a lungului traseului ce parcurge cartierele Fabric, Cetate şi Elisabetin, ghidul turului, arhitectul Victor Popovici, va prezenta contextul apariţiei stilului în Timişoara şi conexiunile sale cu Europa, o serie dintre clădirile reprezentative ale oraşului - fosta Bancă de Scont, Palatul Apelor, Palatului Marschall, Piaţa Alexandru Mocioni -, precum şi o parte dintre reprezentanţii mişcării la nivel european şi mai ales local - arhitecţii Ödon Lechner în Ungaria, Otto Wagner şi Joseph Maria Olbrich în Austria, Charles Rennie Mackintosh în Scoţia, Victor Horta în Belgia, Antoni Gaudí în Spania, Hector Guimard în Franţa, Martin Gemeinhardt, László Székely şi Leopold Baumhorn în Timişoara.

Tururile se organizează în zilele de 9 şi 10 iunie de la ora 10.00 şi durează 4 ore.

Conferinţa "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit" este programată la Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, sâmbătă, de la ora 10.00, iar expoziţia de fotografie "Waves of Art Nouveau. Architecture in the Danube Region" va fi deschisă între 9 şi 17 iunie, pe Faleza Cazino din Constanţa.

Pornind de la Viena şi de la faimoasa Şcoală Wagner este exemplificată prin diversitatea artistică reprezentată de termenul "Art Nouveau". Cele aproximativ 100 de fotografii din expoziţie prezintă particularităţile curentului, ilustrate prin clădiri din Austria, România, Bulgaria, Croaţia, Serbia, Slovenia şi Ungaria. Arhitecţii cuprinşi în expoziţie sunt: Otto Wagner, Max Fabiani, Ivan Vurnik, Josip Vancaš, Ciril Metod Koch, Vjekoslav Bastl, Ödön Lechner, Ede Magyar, Marcell Komor şi Dezső Jakab, Georgi Fingov, József Vágó, Ferenc Raichle, Daniel Renard, László Székely, Kálmán Rimanóczy, Momchilov, Torbov, Marichkov, Rudolf Lubynski sau Aladár (Vladimir) Baranyai.

Ziua Mondială Art Nouveau, a fost stabilită în 2013 pentru a celebra memoria a doi mari reprezentanţi ai stilului - Antonio Gaudi şi Ödön Lechner. Începând de atunci, la nivel mondial se organizează evenimente variate care readuc în atenţia publicului oamenii şi operele care au marcat acest curent artistic, precum şi poveştile şi valorile patrimoniului Art Nouveau din Europa.

Curentul Art Nouveau a avut, pe teritoriul României, expresii diferite, motivate de realităţile politice şi culturale de la începutul secolului XX. De la Secessionul de factură austro-ungară din vestul ţării, la cel de inspiraţie maghiară din centrul Transilvaniei şi până la Art Nouveau-ul exuberant al Cazinoului din Constanţa, variaţiile stilistice regionale ale acestui curent artistic oferă ocazia descoperirii unui patrimoniu deosebit de bogat, încă puţin cunoscut şi apreciat de publicul larg.