VIDEO – Ucraina și-a trimis trupele de elită în zona roșie a frontului: situaţia s-a 'agravat semnificativ' în Harkov

"Cunoaştem planurile inamicului şi răspundem în mod flexibil la toate acţiunile sale. Se iau toate măsurile necesare pentru a ne consolida apărarea şi se iau decizii cu promptitudine, inclusiv decizii privind personalul”, a declarat Oleksandr Sîrski.

Cu toate acestea, el recunoaşte că săptămâna aceasta, situaţia din regiunea Harkov s-a deteriorat semnificativ. "În prezent, în zonele de frontieră de-a lungul frontierei de stat cu Rusia se desfăşoară lupte", a spus Sîrski. "Situaţia este dificilă, dar Forţele de Apărare fac totul pentru a menţine liniile şi poziţiile defensive, provocând daune inamicului", susţine şeful armatei ucrainene.

Potrivit lui Sîrskî, luptele continuă şi în est, în sectoarele Kupiansk, Siversk, Lîman şi Pokrovsk, iar situaţia se schimbă rapid. În sectorul Kramatorsk, inamicul continuă să încerce să captureze oraşul Ceasiv Iar şi continuă acţiunile ofensive la est de oraş. Acesta încearcă fără succes să recupereze poziţia pierdută în zona Klişciivka, a comentat Sîrski.

Cu toate acestea, comandantul-şef a precizat că, în acest moment, unităţile continuă să fie rotite pentru a odihni trupele şi a restabili capacitatea de luptă a brigăzilor (alte precizări făcute de Sîrski, aici).

Forţele ruseşti şi-au intensificat activităţile în regiunea Harkov începând din 10 mai. Acolo au loc lupte, iar Ministerul Apărării de la Kiev susţine că au fost trimise unităţi de rezervă în nordul regiunii Harkov. Sâmbătă, operaţiunile de asalt au fost reluate în apropierea satului Hlîboke din regiunea Harkov, iar forţele ucrainene se aşteptau la o intensificare a focului inamic. Deşi armata ucraineană dă asigurări că rezistă, analiştii de la DeepState, o sursă deschisă de informaţii care furnizează hărţi online despre situaţia de pe front, spun că ruşii au cucerit şase aşezări din regiunea Harkov. Moscova a revendicat, sâmbătă, cucerirea a cinci sate în Harkov şi unul în Doneţk.

Între timp, peste 4000 de persoane au fost evacuate din zonele periculoase din regiunea Harkov în două zile. Până la 500 de oameni au mai rămas în Vovceansk, oraş din nordul regiunii, care se află sub foc constant, şi unde există, de asemenea, victime, potrivit guvernatorului Oleh Sîniehubov.

Vovceansk avea înaintea războiului circa 17.000 de locuitori.

Heartbreaking footage of evacuation from the Ukrainian town of Volchansk, which Russia is trying to occupy



Local residents do not need to be persuaded to leave the city, because those who have experienced the horrors of the occupation will never want to experience it again. pic.twitter.com/LN2CW1Xt0C