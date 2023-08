Ucrainenii au încercat o mare lovitură la Moscova: drone doborâte într-o zonă neobișnuită a orașului

”A existat o încercare de a zbura deasupra oraşului, a două «drone de luptă». Amândouă au fost doborâte de apărarea noastră anti-aeriană”, a afirmat el, într-un mesaj postat pe Telegram.

”Una dintre drone a fost doborâte în apropiere de Domodedovo, în timp ce cealaltă a fost doborâtă aproape de autostrada Minsk”, a spus Sobianin.

La Domodedovo se află un aeroport internaţional.

Nu există informaţii despre victime, a adăugat el, iar o echipă de intervenţie se află acolo.

