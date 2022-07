UE, noi sancțiuni care vizează Rusia: Zece sirieni şi două societăţi de securitate recrutau mercenari pentru războiul din Ucraina

Uniunea Europeană (UE) anunţă joi că a sancţionat zece cetăţeni sirieni şi două societăţi private de securitate dn cauza mplicării acestora în recrutarea unor mercenari sirieni şi palestinieni, trimişi să lupte în Ucraina în contul Rusiei, relatează AFP, potrivit news.ro.

Sancţiunile constau într-o blocare a activelor şi interzicerea intrării în state membre UE, se arată în motivaţia hotărârii, publicată în Minitorul Oficial, în care sunt precizate identitatea persoanelor şi entităţilor sancţionate.

Propretarul companiei aeriene siriene Cham Wings, Issam Shammout, un om de afaceri care are legături cu regimul lui Bashar al-Assad, se află, alături de alte nouă persoane, pe această ”listă neagră” a UE.

Un gradat din cadrul armatei siriene, colonelul Saleh al-Adbullah, este sancţionat din cauză că a recrutat militari din unitatea sa, cea de-a 16-a Brigadă a armatei siriene, cu scopul de a lupta în Ucraina.

UE înscrie pe această listă şi numele comandantului suprem al Armate de Eliberarea Palestinei (AEP) Muhammad al-Salti, un cetăţean sirian, ”din cauza recrutării unor mercenari palestinieni” trimişi în Libia şi în Ucraina, dar şi pe ale altor doi comananţi militari şi liderului unei facţiuni politice siriene.

Ea sancţionează două societăţi siriene de protecţie - Sanad Protection and Security Services şi Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services -, ambele cu legături cu societatea privată paramilitară rusă Wagner, dar şi pe cei patru conducători ai acestora.