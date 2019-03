ULTIMA ORĂ A murit Zina Dumitrescu

Zina Dumitrescu, fosta mare creatoare de modă, a murit la vârsta de 82 de ani, la 15:10, pe 28 martie 2019. Ea și-a găsit sfârșitul la un azil de bătrâni, acolo unde o dusese, în urmă cu mulți ani, fiul său.

Zina Dumitrescu s-a născut în 1936, în Republica Moldova. După război familia s-a mutat la Pitești. Aici Zina a terminat liceul economic, apoi a intrat la Facultatea de Drept a Universității din București. Încă din primul an de facultate a început să lucreze ca manechin. La 30 de ani, a devenit directorul executiv al Casei de Modă Venus.

A lansat mai multe manechine care au devenit celebre: Eugenia Ștefan (Janine), Romanița Iovan, Bianca Brad, Dana Săvuică, Melek Amet. Tot Zina Dumitrescu i-a lansat pe Cătălin Botezatu și Liviu Ionescu. A creat zeci de colecții de modă, participând la festivaluri de modă din țară și din străinătate.

A fost căsătorită de trei ori, prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl fiului ei, Cătălin, apoi au urmat mariaje cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1, și conferențiarul Costin Dumitrescu, decedat în 2009.

”"Este o veste tristă, am aflat acum zece minute, mi s-a spus că nu a murit, că încă erau la spital, o resuscitau. Nu cred aşa ceva! A fost unul din oamenii care i-a făcut viaţa mai frumoasă (n.r. Ioan Casian). Poate că noi nu am fost tot timpul acolo, poate că am fost prea puţin, acum e destul de delicat, nu ştiu, iertaţi-mă, nu ştiu ce să vă mai spun", a spus Cătălin Botezatu. pentru spynews.ro.