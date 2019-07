ULTIMĂ ORĂ Mama adoptivă a Sorinei a ridicat pașaportul micuței de la Serviciul de Pașapoarte

Mama adoptivă a Sorinei a ridicat pașaportul micuței de la Serviciul de Pașapoarte, unde a fost restituit după ce fusese reținut de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Ramona Săcărin a precizat că deocamdată familia nu și-a făcut planuri pentru că nu știa când va intra în posesia documentului care le permite plecarea din țară.

Ramona Săcărin a ridicat, vineri, paşaportul Sorinei de la serviciul specializat din Dolj.

”Am semnat de preluare şi atât. Am prezentat un act de identitate şi certificatul de naştere al copilului, am semnat pentru preluarea paşaportului. Am venit în diecare zi”, a declarat Ramona Săcărin.

Întrebată care este următorul pas aceasta a spus că deocamdată nu au planuri făcute.

”Deocamdată nu am stabilit niciun următor pas. Nu puteam să stabilim următorul pas din moment ce nu avea nicio informaţie”, a mai spus mama adoptivă.

Aceasta a explicat că planurile se vor face de acum înainte.

Judecătoria Slatina a respins, joi, cererea procurorului general Bogdan Licu prin care solicita ca Sorina, fetiţa din Baia de Aramă adoptată de o familie din America, să nu poată părăsi ţara. Decizia este executorie, dar nu definitivă.

Procurorul general al României, Bogdan Licu, a formulat o cerere de ordonanţă preşedinţială prin care a solicitat interzicerea părăsirii teritoriului României de către Sorina.

Cererea a fost adresată iniţial Tribunalului Mehedinţi, care şi-a declinat competenţa către Judecătoria Drobeta Turnu Severin, de unde dosarul a fost strămutat la Tribunalul Olt.

Această instanţă şi-a declinat, însă, competenţa înspre Judecătoria Slatina.

De asemenea, Licu a formulat o cerere de revizuire a sentinţei prin care a fost încuviinţată adopţia şi a cerut suspendarea executării sentinţei. Cele două solicitări au fost, însă, respinse de Curtea de Apel Craiova.

Sorina a fost luată de autorităţi din locuinţa asistentului maternal din Mehedinţi care a crescut-o, după ce a fost adoptată de o familie de români din SUA.

Momentul a fost filmat de apropiaţii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. În filmare se vede cum copilul, disperat, plânge, se prinde de hainele femeii şi strigă ”mami, nu vreau să plec”, în timp ce procurorul trage de ea şi încearcă să o ducă la maşină, pentru a fi preluată de părinţii adoptivi, conform News.ro.

Inspecţia Judiciară a dispus cercetarea disciplinară a procurorului de caz, dosarul aflându-se la Secţia pentru procurori în materie disciplinară a CSM.