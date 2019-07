Codrin Ștefănescu SPULBERĂ visul lui Dăncilă de a candida la prezidențiale: Firea, Pleșoianu și Nicolae, amenințați chiar și cu moartea

Codrin Ștefănescu vine cu acuzații incredibile. Acesta susține că grei din PSD precum Gabriela Firea, Șerban Nicolae sau Liviu Pleșoianu au fost amenințați cu moartea.

"Liviu Plesoianu, Serban Nicolae, Olguta Vasilescu sau Gabriela Firea! Doar unul dintre acestia poate candida din partea PSD, cu sanse reale in turul 2! Doar unul dintre cei care s-au luptat ani de zile cu abuzurile unui sistem toxic si ticālos. Pe fatā, cu curaj, cu asumarea tuturor riscurilor. Oameni care au fost vânati in adevaratul sens al cuvantului. Olguta plimbatā cu catuse la maini ptr o fapta inexistenta!

Citește și: Liviu Pleșoianu, atac cu MANTĂ la Dăncilă: ' Eu nu am de gând să mă las modelat de NIMENI!'

Firea amenintata ca-i vor fi rapiti copiii! Plesoianu si Serban amenintati in mod constant cu moartea! Oameni din partid hartuiti, umiliti si batjocoriti in fiecare zi de o camarilā de serviciu formatā din mercenari lipsiti de orice moralā si de scrupule! Ani si ani de zile la rand. Cand multi altii tāceau infricosati si speriati chiar si de propriile umbre. Doar unul dintre acestia poate primi voturile celor care inca mai cred in “dreptate panā la capāt”, celor care inca mai cred in drepturi si libertati, celor care doresc o tara normala fara abuzuri si teroare! Altfel nu vom reusi si ne vom face si de râs ca partid. Sper ca acesti oameni sā fie evaluati corect in sondajele secrete si in tot felul de analize interne. Pe care sincer, habar n-am cine le realizeaza si in folosul cui!", scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.