ULTIMA ORĂ | Poliţia Sibiu, reacţie la dosarul de corupţie care vizează 25 de poliţişti

Inspectoratul de Poliţie Judedeaţ Sibiu reacţionează la informaţiile că 25 de poliţişti ar fi vizaţi într-un dosar penal în care se fac percheziţii miercuri dimineaţă.

"Asigurăm comunitatea sibiană că instituția noastră are toleranță zero față de actele de corupție, context în care conducerea I.P.J. Sibiu a sprijinit și va sprijini în continuare structurile implicate în derularea anchetei în cauză. Precizăm că acțiunea este comună, iar mai mulți polițiști din cadrul instituției noastre sunt implicați activ in desfășurarea anchetei penale", transmite I.P.J. Sibiu.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție - Structura Centrală și serviciile județene Sibiu, Alba, Brașov și Cluj pun în executare, miercuri, 17 mandate de percheziție domiciliară pentru probarea unor infracțiuni de corupție într-o cauză penală în care sunt suspectați 25 agenți de poliție din cadrul IPJ Sibiu. Totodată, sunt puse în executare 33 de mandate de aducere și 3 ordonanțe de predare înscrisuri și medii de stocare. Conform unor surse din anchetă, este vorba despre suspiciuni de mită. Polițiștii ar fi cerut șpagă ca să-i ierte pe șoferi de încălcarea Codului Rutier.