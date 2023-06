Ultimă oră - Prigojin susține că forțele sale au preluat controlul asupra tuturor locațiilor militare din Rostov (Video)

De asemenea, șeful Wagner spune în înregistrarea video, care a fost postată pe Telegram, că el și oamenii săi se află în cartierul general militar al districtului de sud din Rostov pe Don.

Prigojin spune că acest lucru nu împiedică desfășurarea de către Rusia a ceea ce numește o "operațiune militară specială" în Ucraina.

Afirmațiile nu sunt verificate oficial. Totodată, Reuters relatează că o înregistrare video de pe un canal pro-Wagner de pe Telegram pare să-l arate pe Evgheni Prigojin discutând cu generali ruși de rang înalt în ceea ce pare a fis sediul militar districtual din Rostov pe Don.

Înregistrarea video nu a putut fi verificată în mod independent.

Prigojin pare să spună în videoclip că oamenii săi vor bloca Rostov on Don și se vor îndrepta spre Moscova dacă Serghei Șoigu, ministrul rus al apărării, și generalul Valeri Gerasimov nu vin la ei.

The Wagnerites also seized the buildings of the head office of the Ministry of Internal Affairs, the FSB department, the administration of #Rostov and one of the police departments, according to local channels. Nobody in the city understands what's going on. pic.twitter.com/ruLRGEnJdL