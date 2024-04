Ultimă oră – Şeful serviciilor de informaţii din Israel a demisionat

Haliva a afirmat în 2023 că a acceptat responsabilitatea pentru eşecurile serviciilor de informaţii care au permis atacul Hamas asupra Israelului de pe 7 octombrie.

La scurt timp după atacul din 7 octombrie, Haliva a fost citat cu următoarea declarație: „Deja în acea dimineață am înțeles că e gata. După ce războiul e gata, va trebui să plec”.

Demisia a fost anunțată înaintea operațiunii terestre cu miză mare de la Rafah, considerată de Israel a fi ultimul bastion al Hamas din Fâșia Gaza.

Decizia vine și pe fondul tensiunilor dintre Israel și Iran, în urma unei serii de atacuri de răzbunare reciprocă.

