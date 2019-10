Ultimele ore de emisie Realitatea TV! Ce au anunțat șefii postului după decizia radicală a CNA

Postul Realitatea TV, care a început să emită în 2001, se va închide miercuri seară, odată cu expirarea licenței audiovizuale, șefii postului spun că o parte dintre programe vor putea să fie urmărite pe noul post, Realitatea Plus, informează Mediafax.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a discutat în şedinţa de marţi cererea de prelungire a valabilității licenței audiovizuale Realitatea TV, votul membrilor autorităţii audiovizuale stabilind că legea nu permite continuarea activităţii postului.

Postul Realitatea TV, care a început să emită în 2001, se va închide miercuri seară, odată cu expirarea licenței audiovizuale. Realitatea Media, care deține Realitatea TV, a intrat în insolvență în urmă cu opt ani, iar, în aprilie, Curtea de Apel București a decis intrarea companiei în faliment.

Potrivit documentelor depuse de Realitatea Media la dosarul de la CNA, compania înregistra restanţe fiscale de peste 10 milioane de lei iar planul de reorganizare al societăţii era infirmat.

Societatea mai deţine şi licenţele Realitatea Fm Bucureşti satelit, Realitatea FM terestru, Realitatea FM Cluj Napoca satelit Sulina terestru, Galaţi-Brăila. Reprezentanţii companiei au cerut să fie judecată situaţia în ansamblu. "Noi am făcut tot ce se putea face ca să reparăm ceea ce au stricat alţii", au explicat reprezentanţii Realitatea Media prezenţi în faţa Consiliului. "Realitatea va rămâne. Am condus câteva sute de oameni şi pot să vă spun cu certitudine că indiferent unde vom fi, vom fi Realitatea. Noi nu avem cum să umplem vidul legislativ din Legea Audio-vizualului", au pledat cei reprezentanţii companiei care au susţinut că din punctul lor de vedere planul de restructurare ar fi viabil. Tot marți, CNA a aprobat modificarea licenței Realitatea Plus, deținută de Geopol International SRL, controlată de Cozmin Gușă, în sensul în care aceasta va avea aceeași emisie ca cea pe care o avea Realitatea TV.

Edward Pastia, director editorial Realitatea TV, a explicat pentru MEDIAFAX faptul că "Noi am sperat până în ultima clipă că ni se va face dreptate, că se va ţine cont de faptul că Legea Audiovizualului are prevederi vizavi de firmele media aflate în insolvenţă, am sperat că se va ţine cont de încercările noastre repetate de a ne achita datoriile către buget, încercări respinse de fiecare dată de ANAF, care ne aplică legea nouă a insolvenţei, deşi noi am intrat în insolvenţă pe legea veche, am sperat că lumea va judeca, până la urmă nu numai în litera ci şi în spiritul legii, am sperat că, în general, peisajul mass-media are nevoie de o clarificare a tuturor problemelor. Dacă legiuitorul modifică o lege a insolvenţei, însă nu modifică şi celelalte legi şi acte normative legate de această problemă, se ajunge în această situaţie".

Reprezentantul postului de televiziune a explicat pentru MEDIAFAX şi în ce fel vede debutul programelor pe postul Realitatea Plus.

"Tehnic va fi o provocare, reacţia şi partea legală, avocaţi, vom vedea, astăzi mâine cât de repede se va putea... astfel încât să vedem cum se va putea înlocui Realitatea cu o nouă televiziune de ştiri. Din punct de vedere tehnic este cel mai greu pentru noi să venim cu emisiuni noi pe Realitatea plus, dar Realitatea Plus avea în grilă retransmisie, o bună parte din program Realitatea Tv. Dispărând Realitatea Tv, o bună parte din program ar trebui să fie producţii proprii. Însă nu suntem pregătiţi, cum am spus, am sperat până în ultima clipă că nu se va face dreptate, nouă, jurnaliştilor care lucrăm acolo, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat, ca atare va trebui, într-o primă fază, să încercăm să acoperim emisia Realitatea plus cu ce a fost mai bun la Realitatea Tv, după care, să începem să dezvoltăm Realitatea Plus ca o televiziune de ştiri fără nicio legătură cu trecutul", a spus Pastia.



Realitatea Tv a început să emită în 2001, fiind primul post de știri din România. A fost creat de omul de afaceri Silviu Prigoană. În 2002 era primul canal din România care transmitea știri 24 de ore din 24. Marți, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis respingerea cererii de prelungire a valabilității licenței audiovizuale Realitatea TV - care expiră pe 30 octombrie -, membrii autorităţii audiovizuale stabilind că legea nu permite continuarea activităţii postului. Mai precis, Realitatea Media, care are, în prezent, restanţe fiscale de peste 10 milioane de lei și al cărei plan de reorganizare a fost infirmat în luna aprilie, nu a depus în documentația de la CNA certificatul fiscal necesar pentru prelungirea valabilității licenței. În aceeași ședință, CNA a aprobat modificarea structurii serviciului de programe pentru Realitatea Plus din București, deținută de Geopol International SRL, controlată de Cozmin Gușă.