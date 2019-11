Umbra lui Dragnea în Ministerul Fondurilor Europene

Mihaela Toader, fost ministru delegat pentru Fonduri Europene numită de Liviu Dragnea, apoi secretar de stat, mâna dreaptă a Rovanei Plumb este cea care a coordonat toate programele operaționale. Doua perioade de programare cu implementare foarte deficitara pentru România. Acum câteva luni, acesta a pus la cale împreuna cu Roxana Manzatu o reorganizare realizată noaptea ca hoții ce a avut drept scop numirea apropiatei secretarului de stat Potor, președinte FNGAL, doamna Carmen Boteanu, consiliera Roxanei Mînzatu in funcția de director care să coordoneze toată finanțarea pe GAL-uri.

Ministrul Bolos il mai găsește pe omul lui Liviu Dragnea, Cristi Saragea care a fost la Transelectrica, acum sef peste toate achizițiile din Ministerul Fondurilor Europene si cu nevasta Mihaela Saragea sefa peste toata asistenta tehnica din Minister.

Sef peste Autoritatea de Management Infrastructură Mare este fostul secretar de stat al lui Felix Stroe, Cătălin Bălan.

Clanul lui Toader pare sa fie foarte extins și înspre zona liberală din vestul țării. Sau cel putin așa se lauda acest personajul dubios și contradictoriu. Pana aici toate și frumoase, însă pastrarea unui ministru pus de Dragnea la Fonduri Europene pe care sa -l păstreze acum Ludovic Orban ca și secretar de stat pare un blestem de care România nu mai scapa. Sa nu uitam ca aceasta a coordonat programarea, decizând in ce domenii și cati bani sa fie alocați României. Iar șefii de Autorități de Management pot depune mărturie despre modul defectuos in care au fost făcute aceste programări, având ca efect o absorbție deficitara a banilor europeni de care tara noastră. Iar acum aceeași Toader cu “parfum” de Dragnea sta la masa cu noul ministru Boloș și “croiește” direcțiile PNL in Ministerul Fondurilor Europene.