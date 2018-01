UMILINȚĂ pentru Donald Trump, premieră în istoria unui președinte al SUA: A fost HUIDUIT de jurnaliști / VIDEO

Reluându-şi sloganul dintotdeauna, preşedintele american Donald Trump a dat asigurări, la Davos, că ”America mai întâi nu este America singură”, într-un discurs menit în întregime să le ofere asigurări partenerilor comerciali şi diplomatici ai Statelor Unite, zguduiţi de derapajele sale trecute, relatează AFP.

Preşedintele american nu a putut însă să se reţină să strecoare o critică la adresa presei ”rele”, fiind huiduit de o sală de 1.500 de persoane în care se aflau personalităţi economice şi politice, dar şi jurnalişti, scrie news.ro.

Citește și: Ce salariu primea CTP de la Sorin Ovidiu Vântu

Înainte de aceste declaraţii, pe care le-a făcut într-un scurt schimb informal pe scenă cu organizatorul Forumului Economic Mondial (WEF), Klaus Schwab, el a respectat un discurs scris pe măsura acestei mari procesiuni a capitalismului şi liberului schimb.

”Voi pune mereu America mai întâi, aşa cum ar trebui să o facă şi liderii altor ţări. Însă America mai întâi nu înseamnă America singură”, a spus el.

Citește și: IMAGINI SURPRINZĂTOARE! Cum arăta Simona Halep la 18 ani, ce liceu a urmat și cum îi spuneau colegii

”Sunt aici ca să reprezint interesele poporului american şi pentru a afirma prietenia şi cooperarea Statelor Unite în vederea construirii unei lumi mai bune”, a mai declarat Donald Trump în faţa unei audienţe care se întreba de marţi dacă-i va livra una dintre diatribele sale protecţioniste.

”Noi suntem în favoarea liberului schimb, dar el trebuie săfie just şi trebuie să fie reciproc”, a mai spus fostul magnat în domeniul imobiliar.

Citește și: Această lege intră în vigoare AZI! De ce SERVICII GRATUITE vor beneficia românii, începând de sâmbătă, 27 ianuarie

Pentru a face acest lucru, a apreciat el, este necesar să fie atacate ”comportamentele predatoare” - aducerile de atingere ”masive” la adresa proprietăţii intelectuale, ”subvenţiile industriale” şi ”planificarea”.

PRESĂ ”REA”

Şeful de stat, în vârstă de 71 de ani, care se vrea totodată "VRP"-ul Statelor Unite în luxoasa staţiune de schi, a făcut totul pentru a-i convinge pe conducătorii lumii financiare şi CEO că ”America este locul în care se fac afaceri”, cu creşterea ei robustă şi pieţele ei financiare înfloritoare.

Citește și: Documente EXCLUSIVE! ȘANTAJ și abuz în serviciu – acuze grave la adresa ministrului demisionar al Tineretului și Sportului

În cele 15 minute cât a durat discursul său, aplaudat politicos, Donald Trump nu s-a dezlipit de cele două promptere ale sale.

Însă fără să urmeze vreo notă s-a lansat într-una dintre criticile recurente cu privire la presă.

Citește și: Au transformat 10 zile în 10 LUNI! Ce au făcut procurorii DIICOT în cazul comisarului Berbeceanu

Stând de vorbă cu Klaus Schwab despre cariera sa, Donald Trump a spus: ”am avut întotdeauna o presă foarte bună atunci când eram om de afaceri. Abia devenind om politic mi-am dat seama cât de rea poate să fie presa” şi ”falsă”.

Atunci au izbucnit huiduieli.

Crowd at Davos boos as Trump makes a jab at the "nasty" and "mean" press. #WEF18 pic.twitter.com/mturxNj9MC