Un alpinist rus a murit pe muntele Everest

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a decedat sâmbătă după ce s-a îmbolnăvit pe când se afla în faza de aclimatizare într-o tabără situată la altitudinea de 6.553 de metri, dedesubtul vârfului.''Trupul său a fost adus la tabăra de bază şi va fi transportat cu avionul la Kathmandu imediat ce condiţiile meteo se vor ameliora'', a declarat pentru AFP Bhisma Raj Dhungana, responsabil în cadrul ministerului nepalez al Turismului.''Deşi nu se cunoaşte încă cauza decesului, ar putea fi vorba despre complicaţii legate de răul de munte'', a adăugat el.Decesul a fost confirmat de şerpaşul Mingma Gelu din cadrul operatorului Seven Summits Treks, organizatorul expediţiei.Este vorba despre cel de-al doilea deces înregistrat pe versantul nepalez al Everestului în timpul sezonului de primăvară, care durează de la jumătatea lui aprilie până la sfârşitul lui mai.În aprilie, un alpinist nepalez, Ngimi Tenji Sherpa, în vârstă de 38 de ani a decedat în timp ce urca echipamentul, A fost găsit în poziţie şezândă, cu rucsacul în spate.Circa o treime dintre persoanele decedate pe Everest sunt ghizi şi şerpaşi nepalezi, o cifră care demonstrează riscul la care se expun sutele de alpinişti care visează să atingă vârful de 8.848 de metri altitudine.În medie, cinci persoane îşi pierd viaţa în fiecare an pe Everest. În 2019 însă, au decedat 11 persoane, iar în cazul a patru dintre ele, au fost incriminate ambuteiajele impresionante din acel an de pe munte.Sâmbătă, unsprezece alpinişti nepalezi au atins vârful, primii dintre sutele de alpinişti aşteptaţi de pe versantul sudic al celui mai înalt munte din lume în următoarele săptămâni.Nepalul a redeschis accesul alpiniştilor către vârfuri abia anul trecut după anularea sezonului din 2020 din cauza pandemiei de coronavirus.Autorităţile din această ţară au emis 316 permise de escaladă pentru sezonul în curs, dintre care 17 pentru alpinişti ruşi.